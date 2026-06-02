Vergi borcu olanlara iyi haber, faiz oranları düşecek
02.06.2026 11:00
Son Güncelleme: 02.06.2026 11:05
Vergi borçluları için 72 aya kadar yükseltilen taksit imkanlı yapılandırmada faiz oranında değişiklik yapılması için Maliye Bakanlığı çalışma başlattı.
Vergi borçlarına dair tecil işlemlerine ilişkin kanun devreye girdi ve borçlu olan mükellefler yararlanmaya başladı.
Milyonlarca kişi borçlarını 72 ay vadede yıllık yüzde 39 faizle ödeyebilecek.
Borcu olanları yakından ilgilendiren faiz oranına ilişkin değişiklik yapılması da gündeme geldi. Maliye kaynaklarından edinilen bilgilere göre tecil faiz oranı yıllık yüzde 39 yerine daha düşük oranlara çekilmesi gündeme geldi. Böylece vergi borçluları daha az faizle taksitlendirme yapabilecek.
TÜM VERGİ BORÇLULARINA KAPSAMAYACAK
Yeni çalışma tüm vergi mükelleflerini kapsamayacak. Zor durumda olan vergi mükellefleri için kademeli taksit ve faiz oranları uygulanacak. Güncel enflasyonun altında faiz oranları gündeme gelmeyecek.
KİMLER BORÇLARINI YAPILANDIRABİLECEK?
Kamu borcu olan herkes yapılandırmadan yararlanabilecek. İşletmesi olup vergi borcu olanlar, yine işletmesi olup SGK prim borcu olanlar vergi borçlarını yapılandıracak.
TEMİNAT SINIRI YÜKSELTİLDİ
Borcunu ödemek isteyenler için 1 milyon liraya kadar olan borçlarda "teminat gösterme" şartı tamamen kaldırılıyor. Amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 1 milyon lirayı aşan kısmın yarısı olacak. Örnekle devam etmek gerekirse vergi borcunun 2 milyon lira olduğu düşünüldüğünde 1 milyon liraya kadar olan kısmı için teminat gerekmezken kalan 1 milyon liranın da yarısı olan 500 bin liralık teminat gösterilmesi gerekecek. Teminat için bankadan teminat mektubu ya da vergi dairesine taşınmaz ipoteği yapılabilecek.
NE KADARA DÜŞECEK?
Örnekle ilerlemek gerekirse 1 milyon lira vergi borcu olan mükellef yüzde 39 tecil faiziyle yapılandırma yaptığında yıllık 390 bin lira faiz ödemesi gerekiyordu. Aynı şartlarda tecil faizi yüzde 30'a düşse 300 bin lira faiz ödemesi ortaya çıkıyor. Böylece vergi mükelleflerinin faiz yükü düşmüş olacak.
Böylece yüzde 39'la yapılandırılan 1 milyon liralık borç için 12 ayda aylık taksit 115 bin 833 lira yerine yüzde 30 faizle 108 bin liraya düşecek. Faiz oranına göre aylık taksit miktarları değişiklik gösterecek.
Güncel enflasyon oranı yüzde 32 seviyelerinde bulunuyor.
MÜKELLEFLER İŞLEYEN FAİZLERE ÇARE BULUNMASINI İSTİYOR
Vergi borcu olan mükellefler ödeyemedikleri zaman zarfında ana paranın üstüne binen faizlere ilişkin çalışma yapılmasını talep ediyor. 2 yıldır vergisini düzenli ödeyemeyen bir mükellefin gecikme faizi büyük yük oluşturduğundan, tecil faizinin de üstüne eklenmesinden dolayı faizin faizini ödemek zorunda kalmamak için çalışma yapılasını istiyor.