Vergi muafiyetli engelli araç ithalatında yeni dönem: Randevular e-Devlet'ten alınacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında ortopedik engelli vatandaşların gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithal edebildiği, bu kapsamda engelli komisyonlarında gerçekleştirilen değerlendirmelere ilişkin başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) aracılığıyla alındığı belirtildi.

Başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi ve vatandaşların bekleme sürelerinin en aza indirilmesi amacıyla EAİS kapsamında geliştirilen randevu sisteminin 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla uygulamaya alınacağı bildirildi.