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Vergi muafiyetli engelli araç ithalatında yeni dönem: Randevular e-Devlet'ten alınacak

19.07.2026 10:37

İHA

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Ortopedik engelli vatandaşların gümrük vergisinden muaf araç ithalatına ilişkin yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Vergi muafiyetli engelli araç ithalatında yeni dönem: Randevular e-Devlet'ten alınacak
Anadolu Ajansı

Ticaret Bakanlığı, ortopedik engelli vatandaşların gümrük vergilerinden muaf özel tertibatlı araç ithalatına ilişkin başvuru süreçlerini daha hızlı ve planlı hale getirmek amacıyla dijital bir uygulamayı daha devreye aldı.

BEKLEME SÜRELERİ KISALACAK 1
Anadolu Ajansı

BEKLEME SÜRELERİ KISALACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında ortopedik engelli vatandaşların gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithal edebildiği, bu kapsamda engelli komisyonlarında gerçekleştirilen değerlendirmelere ilişkin başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) aracılığıyla alındığı belirtildi.

 

Başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi ve vatandaşların bekleme sürelerinin en aza indirilmesi amacıyla EAİS kapsamında geliştirilen randevu sisteminin 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla uygulamaya alınacağı bildirildi.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILIYOR 2
Anadolu Ajansı

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILIYOR

Yeni uygulamayla birlikte komisyon değerlendirmelerinin, e-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas alınarak gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlandığı ifade edildi.

 

Engelli vatandaşların kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılabilecekleri aktarıldı.

Vergi muafiyetli engelli araç ithalatında yeni dönem: Randevular e-Devlet'ten alınacak 3
Anadolu Ajansı

Açıklamada, randevu sistemi sayesinde komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesinin, başvuru süreçlerinin daha verimli hale getirilmesinin ve vatandaşların bekleme sürelerinin azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

 

Ticaret Bakanlığı tarafından, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir şekilde ulaşmasını sağlayacak dijital uygulamaları hayata geçirmeye ve hizmet kalitesini artırmaya devam edeceğini vurgulandı.

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