Vergi rekortmenleri belli oldu
13.08.2026 12:30
Son Güncelleme: 13.08.2026 12:32
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 vergilendirme dönemi gelir vergisinde Türkiye genelinde ilk 100 sıralamasını açıkladı.
2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesi açıklandı.
2025 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2024) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 70,10; tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 69,80 oranında artış gerçekleşti.
2025 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2024) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 60,47; tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 63,02 oranında arttı.
GELİR VERGİSİNDE LİSTEDE KİMLER VAR?
Listenin en başında Selçuk Bayraktar, ikinci sırada Lütfü Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç, dördüncü sırada ise Mehmet Sinan Tara yer aldı. Erman Ilıcak 7'nci sırada, 9'uncu sırada Mehmet Cengiz yer alırken 10'uncu sırada Ceyda Lale Tara bulunuyor.
KURUMLAR VERGİSİ LİDERLERİ BELLİ OLDU
Kurumlar vergisinde ise ilk sırada Ziraat Bankası, üçüncü sırada Vakıfbank, dördüncü sırada Garanti BBVA, altıncı sırada QNB Bank, yedinci sırada LC Waikiki Mağazacılık, sekizinci sırada Emin Evim, dokuzuncu sırada Citibank, onuncu sırada ise Allianz Sigorta yer aldı.