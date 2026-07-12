Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi borcu olanlar dikkat! Başvurular sürüyor, son tarihi kaçırmayın

Getirilen düzenleme kapsamında, KDV dışındaki borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor.

Katma değer vergisinde ise taksit süresi 12 ay olarak belirlendi.

Buna göre, düzenleme çerçevesinde ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru yaptı. Bu imkandan yararlananların, toplam 206 milyar lira borcu taksitlendirildi.

KDV dışındaki borçlar için mükelleflerin yüzde 18,01'i 6 taksiti, yüzde 30,69'u 12 taksiti, yüzde 13,21'i 24 taksiti, yüzde 25,19'u 36 taksiti tercih etti.

Bu kapsamda, 48 taksiti tercih eden mükelleflerin oranı yüzde 10,6, 72 taksiti tercih edenlerin oranı da yüzde 2,3 oldu.

Vergi dairelerine vadesi 5 Haziran 2026 tarihinden önce olan tüm borçlar için faiz oranı yıllık yüzde 29 olarak belirlendi.

Borçları 10 milyon lirayı aşmayanlarda, teminat aranmadan taksitlendirme yapılabiliyor. Bu tutarı aşanların ise sadece aşan kısmın yarısı değerinde teminat göstermesi gerekiyor.