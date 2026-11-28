Vergi ve SGK borçları yapılandırılıyor. 72 ay vade ve faiz indirimi
28.11.2026 12:54
Yıllık tecil faizinin yüzde 39'dan yüzde 29'a çekilmesiyle 72 aya varan taksitlendirmede büyük avantaj doğdu. Hem daha önce yapılandırma yapanlar hem de yeni başvuracaklar için kritik ayrıntılar.
Vergi mükellefi olup borcu olanlara ilişkin yapılandırma faiz oranında büyük düşüş yaşandı. Yapılandırılan borçlar 72 ay taksitle ödenebiliyor. Yüzde 39 yerine yüzde 29 tecil faiziyle ödeme yapmak isteyenler için süreç başladı.
KİMLER BORÇLARINI YAPILANDIRABİLECEK?
Kamu borcu olan herkes yapılandırmadan yararlanabilecek. İşletmesi olup vergi borcu olanlar, yine işletmesi olup SGK prim borcu olanlar vergi borçlarını yapılandıracak.
YILLIK YÜZDE 29 FAİZ İŞLEYECEK
Vergi borçlarını ödemek isteyenler için yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi işletilecek.
ORANLAR DEĞİŞTİRİLDİ
Amme alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı yıllık yüzde 39'dan yıllık yüzde 29'a düşürüldü. Gecikme faizi de yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği, Resmî Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlandı.
Tebliğe göre, yayım tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacak.
Tebliğin yayım tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacaklarına , müracaat tarihinden Tebliğin yayım tarihine kadar geçen süre için o dönemde geçerli olan oran uygulanacak. Yayım tarihinden itibaren ise yıllık yüzde 29 oranı geçerli olacak.
Daha önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının Tebliğin yayımından sonra ödenecek taksitlerine yeni oranın nasıl uygulanacağı, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliği'ndeki açıklamalara göre belirlenecek.
GECİKME ZAMMI ORANI DA DÜŞTÜ
Gecikme zammı oranı aylık yüzde 3,2 olarak belirlendi. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,2 olarak belirlendi.
KİM NE KADAR ÖDEYECEK?
100 bin lira vergi borcu olan birisi 72 ay vadeyle taksitlendirme yaparsa toplam geri ödemesi 192 bin liraya ulaşıyor ve aylık ödemesi ortalama olarak 2 bin 665 lira oluyor. Taksit sayısı 36'ya düşürüldüğünde aylık ortalama ödeme 4 bin 106 liraya, toplam geri ödeme ise 148 bin liraya ulaşıyor.
1 milyon lira vergi borcu olan birisi 72 ay vadede aylık ortalama 27 bin lira ödeme yapıyor. Toplam geri ödemesi ise 1 milyon 920 bin liraya ulaşıyor. Vade sayısı 36 aya düştüğünde bu tutar aylık ortalama 41 bin 60 liraya düşerken toplam geri ödemesi 1 milyon 478 bin lira oluyor.