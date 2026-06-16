Vergi yapılandırması devreye girdi. Faiz düştü, borç ödenmeden araç satışı yapılmayacak
16.06.2026 08:12
Son Güncelleme: 16.06.2026 08:21
Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi borçlarının tecil ve taksitlendirme usulleri belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında borçluların vergi dairelerine olan borçlarının cari tecil faiz oranından daha düşük bir oranla taksitlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tahsilat Genel Tebliği'ni Resmî Gazete'de yayımladı.
5 HAZİRAN 2026 TARİHİ KRİTER OLDU
Tebliğ ile 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ve vergi dairelerince takip edilen amme alacakları yapılandırma kapsamına alındı. Özel tüketim vergisi, 2026 yılı geçici vergisi ile bunlara bağlı cezalar ve damga vergileri ise kapsam dışında tutuldu.
DİLEKÇEYLE BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR
Borçluların bu imkandan yararlanabilmeleri için durumlarına uygun dilekçeler ile 31 Ağustos 2026 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, dijital vergi dairesi veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda ya da ilgili vergi dairesine yazılı olarak başvurmaları gerekiyor. Birden fazla vergi dairesine borcu olanların her bir idareye ayrı ayrı başvurması ve vergi dairesine olan tüm borçları için tecil talebinde bulunması şart koşuluyor.
72 TAKSİT YAPILABİLECEK
Tebliğ kapsamında tecil edilen borçların ilk taksiti Eylül 2026 ayında başlayacak ve ödemeler aylık eşit taksitler halinde yapılacak. Taksit sayıları mükelleflerin çok zor durum haline, alacağın türüne ve hukuki statüsüne göre değişkenlik gösterecek. Faal mükelleflerin likidite oranlarına göre 36, 48 veya 72 taksit imkanı sunulurken, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile katma değer vergisi borçları için 12 taksit uygulanacak. İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yarısından fazlası bu kurumlara ait şirketlerin borçları ise tür ayrımı olmaksızın 72 takside kadar bölünebilecek.
HANGİ BORÇLAR KAPSAM ALANI DIŞINDA?
Bazı kamu borçları yapılandırma kapsamı dışında kaldı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 yılı gelir vergisine mahsup edilecek geçici vergi, 2026 yılı kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi ve bunlara bağlı olarak vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları beyanname damga vergileri kapsama alınmadı.
HER BORÇ İÇİN AYRI BAŞVURU YAPILACAK
Birden fazla vergi dairesine borç varsa her vergi dairesine ayrı başvuru yapılacak. Ayrıca tecil talebinin tüm vergi borçlarını kapsaması gerekiyor.
İLK TAKSİT EYLÜL AYINDA YATIRILACAK
Bu Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlar, ilk taksit Eylül 2026'dan başlamak üzere, aylık eşit taksitler halinde ödenecek.
ÇOK ZOR DURUMDAKİ MÜKELLEFLERE KOLAYLIK
Tecil edilen borçlara ilişkin taksit sayısı; çok zor durum hali, alacağın türü ve borçlunun hukuki statüsü dikkate alınarak belirlenecek.
Borçluların çok zor durum hallerinin tespitine halinde, tebliğin yayımı tarihi itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin borçları, mali durumlarına ilişkin likidite oranlarının; 0,50 veya 0,50’den büyük olması durumunda 36 eşit taksitte, 0,50’den küçük ve 0,30’dan büyük olması durumunda 48 eşit taksitte, 0,30 veya 0,30’dan küçük olması durumunda 72 eşit taksitte ödenecek.
BAZI BORÇLAR 12 TAKSİT YAPILACAK
Borçluların banka ve sigorta muameleleri vergisi ve katma değer vergisinden olan borçları ile bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları; bunların beyannamelerine dair damga vergileri ile gecikme zamları 12 eşit taksitte ödenecektir.
FAİZ ORANI YÜZDE 29 OLDU
Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlara yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak.
TEMİNAT DÜZENLEMESİ GELDİ
10 milyon TL’nin altında (bu tutar dahil) olan amme alacakları için teminat alınmaması, 10 milyon TL’nin üstünde olan amme alacakları için bu tutarı aşan kısmın yarısı değerinde teminat alınması gerekecek.
ARAÇ SATIŞLARI YAPILAMAYACAK
Motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, bu tebliğ ile getirilen düzenlemeden yararlanabilmeleri için her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı üzerinden başvuruda bulunmaları zorunlu oldu.
Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik idari para cezaları, mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin fer’ilerin tecil edilmesi ve tecilin ihlal olmaması koşuluyla motorlu taşıta ilişkin fenni muayene izin belgesi veya uçuşa elverişlilik belgesi verilecek.
Ancak, motorlu taşıtların satış ve devirlerinin yapılabilmesi için tecil edilen bu borçların tamamının ödenmesi gerekecek.