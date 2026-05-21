Vergi yapılandırması devreye girdi, işte faiz ve ödenecek taksit tutarları
21.05.2026 09:55
Son Güncelleme: 21.05.2026 10:16
Vergi borçlarına yapılacak tecil işlemlerine ilişkin kanun teklifi Meclis'ten yasalaşarak geçti. Mevcut faiz oranına göre ödenecek taksit ve toplam geri ödeme tutarları ortaya çıktı.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme süresi 72 aya yükseltildi. Meclis'ten geçen kanun teklifiyle birlikte vergi borçlarını yıllık yüzde 39 tecil faiziyle 72 ay taksitle ödemek isteyenler için süreç Resmi Gazete'de yayımla birlikte başlayacak.
KİMLER BORÇLARINI YAPILANDIRABİLECEK?
Kamu borcu olan herkes yapılandırmadan yararlanabilecek. İşletmesi olup vergi borcu olanlar, yine işletmesi olup SGK prim borcu olanlar vergi borçlarını yapılandıracak.
YILLIK YÜZDE 39 FAİZ İŞLEYECEK
Vergi borçlarını ödemek isteyenler için yıllık yüzde 39 oranında tecil faizi işletilecek.
TEMİNAT SINIRI YÜKSELTİLDİ
Borcunu ödemek isteyenler için 1 milyon liraya kadar olan borçlarda "teminat gösterme" şartı tamamen kaldırılıyor. Amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 1 milyon lirayı aşan kısmın yarısı olacak. Örnekle devam etmek gerekirse vergi borcunun 2 milyon lira olduğu düşünüldüğünde 1 milyon liraya kadar olan kısmı için teminat gerekmezken kalan 1 milyon liranın da yarısı olan 500 bin liralık teminat gösterilmesi gerekecek. Teminat için bankadan teminat mektubu ya da vergi dairesine taşınmaz ipoteği yapılabilecek.
ÖDEMEYEZSENİZ BORCUNUZ KATLANACAK
Taksitlendirilen borcu ödeyemeyenler peşinen yüzde 39 faizi kabul ettiği için vergi borcunu daha da yükseltmiş olacak. Ayrıca teminat mektubu ya da gösterilen teminatlar da yanabilir. Bu nedenle ödeme kabiliyetlerinizi iyi belirleyerek taksitlendirme yapılması mükelleflerin menfaatine olacaktır.
ÖDEMELER NE KADAR OLACAK?
Yıllık yüzde 39 oranında faizle 72 aya varan imkanlarla taksitlendirilen borçlar için ödeme tutarları da ortaya çıktı.