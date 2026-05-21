Vergi yapılandırması devreye girdi, işte faiz ve ödenecek taksit tutarları

Borcunu ödemek isteyenler için 1 milyon liraya kadar olan borçlarda "teminat gösterme" şartı tamamen kaldırılıyor. Amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 1 milyon lirayı aşan kısmın yarısı olacak. Örnekle devam etmek gerekirse vergi borcunun 2 milyon lira olduğu düşünüldüğünde 1 milyon liraya kadar olan kısmı için teminat gerekmezken kalan 1 milyon liranın da yarısı olan 500 bin liralık teminat gösterilmesi gerekecek. Teminat için bankadan teminat mektubu ya da vergi dairesine taşınmaz ipoteği yapılabilecek.