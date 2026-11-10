Vergi yüzsüzleri açıklanacak, işte tarihler

Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu bulunan mükellefleri açıklama tarihini duyurdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 16 Aralık'ta GİB üzerinden açıklanacak.

Vergi borçlarını ödemeyenlere ilişkin listeler hazırlanmaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon lira ve üzeri borcu olanları ifşa edecek.

Borçlu mükelleflere dair ilk aşama duyuru listesi 1 Aralık 2026 ile 15 Aralık 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde yapılacak.

İkinci aşama ise internet ortamında ifşa olacak. Bu liste de 16 Aralık 2026 ile 30 Aralık 2026 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak.

Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan mükellefler girecek. Usul ve esaslar, 10 Kasım 2026 tarihli ve 33426 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 597 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle belirlendi. Eşik tutarı geçen yıla göre değişmedi.