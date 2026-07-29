Yabancı araçlar için yeni düzenleme. Ücreti ödemeyen ülkeden çıkamayacak, 4 kat cezası var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yönetmelikle yabancı plakalı araçların ücretli otoyollar ve erişme kontrollü kara yollarındaki geçiş ücretleri ile idari para cezalarının tahsiline ilişkin usul ve esasların yeniden düzenlendiğini, ödeme, takip, veri paylaşımı ve tahsil süreçlerinin güncellendiğini belirtti.

Düzenlemenin, yabancı plakalı araçların ücretli kara yollarını kullanımına ilişkin uygulamaları tek bir çerçevede topladığını belirten Uraloğlu, "Yönetmelikle hem Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki ücretli yollar hem de işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollarda uygulanacak usul ve esasları ayrıntılı şekilde belirledik. Böylece uygulamada birlik sağlayacak, tahsilat süreçlerini daha etkin hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yönetmelik kapsamında yabancı plakalı araçların, ücretli kara yollarını kullandıkları her geçiş için yürürlükteki geçiş ücretleri tarifesine göre ödeme yapmakla yükümlü olduğuna dikkati çekerek, düzenlemenin KGM tarafından işletilen otoyolların yanı sıra işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollar ile erişme kontrollü kara yollarını da kapsadığını bildirdi.

Buna göre "İhlalli geçiş tarihini izleyen 15 gün içerisinde geçiş ücretini ödeyenlerden para cezası tahsil edilmeyecek. 30 günlük dönem içerisinde ödeme yapılması halinde ise geçiş ücretiyle birlikte geçiş ücreti kadar idari para cezası uygulanacak.