Yalım'ın sevgilisinin milyonluk araçları yine satılmadı
10.09.2026 09:57
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Uşak Belediyesi'nin tutuklu başkanı Özkan Yalım ile sevgilisine ait olduğu belirtilen araçları yine satamadı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyon kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçları satışa koymuştu. Talipli çıkmayınca araçlar ikinci defa ihale edildi. Ancak ikinci ihaleye de teklif gelmediği iddia edildi. TMSF'nin yeni ihale tarihi belirlemesi bekleniyor.
TMSF'nin verdiği ilanlarda lüks ciplerden kamyonlara kadar 25 araç listelendi.
Kurum, Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti'ye ait araç satış ilanını duyurdu. Araçların toplam değeri 41 milyon 944 bin 500 lira. Araçların hepsinde haciz de bulunuyor.
ARAÇLARIN EKSPERTİZİ YAPILMADI
Satış ilanında belirtilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğinde bulunuyor ve araçlar bulunduğu hali ile satışa çıkarıldı.
BORNOVA BELEDİYESİ'NE İŞE SOKTUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI
Yalım ile ilişkisi olduğu iddia edilen A.A. Bornova Belediyesi'nde fiilen görev yapmadığı halde maaş aldığı öne sürülüyordu. Bu kapsamda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı.
Eşki, A.A.'ya referans olduğunu ancak fiilen işe devam edip etmediğini bilmediğini öne sürmüş, 5 aylık maaşın da belediye veznesine ödenerek zararın karşılandığını belirtmişti.
SORUŞTURMA HAKKINDA BİLİNENLER
CHP'li belediyelere ilişkin yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürerken Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 31 Mart'ta tutuklanmıştı.
Tutuklanan Yalım'a belediye tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma ve oluşan farkın rüşvet olarak alınması gibi suçlamalar yöneltilmişti.
PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI
CHP yönetimi rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın parti üyeliğini askıya almıştı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yalım'a ait otel, restoran, disko ve barda aramalar yapılmıştı. Merkeze bağlı Kaşbelen köyü yakınlarındaki işletmelerdeki 8 bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 CD ve 2 kamera kayıt cihazına el konulmuştu.
Son olarak yolsuzluk iddialarıyla tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.