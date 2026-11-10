Yapay zeka yatırımları Çin'in dış ticaret fazlasını 1 trilyon dolara taşıdı
10.11.2026 09:03
Küresel yapay zeka yatırımlarının yarattığı talep dalgası, Çin'in ihracatını ekim ayında yüzde 35,2 artırarak ülkenin dış ticaret fazlasını yılın ilk 10 ayında 1,04 trilyon dolara taşıdı.
Dünya genelinde yapay zeka altyapısına yönelik artan yatırımlar, yüksek teknoloji ürünlerine talebi canlandırarak Çin'in dış ticaret fazlasını yılın ilk 10 ayında 1 trilyon dolar sınırının üzerine taşıdı.
Reuters ajansının aktardığı gümrük verilerine göre, ocak-ekim döneminde ülkenin toplam ticaret fazlası 1,04 trilyon dolara ulaşarak art arda ikinci yılda da 1 trilyon dolarlık eşiği aştı.
Çin, 2025 yılına kıyasla 1 trilyon dolarlık ticaret fazlası eşiğine bir ay daha erken ulaştı.
Dolar bazında ihracat, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,2 artış gösterdi.
Bu yükseliş, eylüldeki yüzde 36,3'lük artış hızının az gerisinde kalsa da ekonomistlerin yüzde 33,5 olan artış beklentisini aştı.
İthalat ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,6 artarak Reuters anketindeki yüzde 32'lik medyan tahminin ve eylül ayındaki yüzde 31'lik büyümenin üzerine çıktı.
İÇ TALEPTEKİ DARALMA ÜRETİCİLERİ ZORLUYOR
Dış pazarlardan gelen güçlü talep, Çin yönetiminin gayrimenkul krizinin ve tüketim isteksizliğinin gölgesinde yavaşlayan ekonomisini ayakta tutmasını sağlıyor.
Ülkede konut sektöründe yaşanan uzun süreli durgunluk hanehalkı servetini olumsuz etkilerken ekonomik görünüme duyulan güveni zedeliyor ve tüketicileri harcama yapmaktan alıkoyuyor.
İç pazardaki talep daralması, Çinli otomobil üreticilerini de denizaşırı pazarlara yöneltiyor.
Sektör birliğinin açıkladığı verilere göre, Çin'de yerli araç satışları ekim ayında üst üste 12'nci ayında da gerilerken otomobil ihracatı güçlü büyümesini sürdürdü.
Öte yandan, küresel yapay zeka yatırım dalgasının Çin teknoloji ürünlerine olan talebi 2027 yılına kadar güçlü tutması beklenirken, bu tablo iç dengesizlikleri artırma riski barındırıyor.
İhracata bağımlılığın yükselmesi, Çin ekonomisini küresel talepte yaşanabilecek olası yavaşlamalara karşı daha kırılgan hale getiriyor.
Avustralya merkezli Macquarie analistleri, ihracatın seyrinin yapay zeka patlamasının ne kadar süreceğine bağlı olduğunu belirterek, sevkiyatların son çeyrekte hızlanacağını, 2027'nin ilk çeyreğinden itibaren ise ivme kaybedeceğini öngördü.
TİCARET ORTAKLARIYLA GERİLİM YÜKSELİYOR
Çin'in hızla büyüyen ticaret fazlası, aralarında Avrupa Birliği'nin (AB) de yer aldığı ana ticaret ortaklarıyla yeni sürtüşmeleri gündeme taşıyor.
AB liderleri, Çin yapımı hibrit araçların birliğe ihracatını önümüzdeki yıllarda sınırlama yönünde Pekin ile varılan anlaşmanın ardından, Çin'e karşı daha fazla ticari kısıtlama çağrısında bulunuyor.
Kısıtlayıcı tedbirlerin henüz yürürlüğe girmemesi nedeniyle fabrikaların teslimatları öne çekmesi beklenirken, bu eğilimin yakın vadede ihracatı daha da güçlendireceği tahmin ediliyor.
Pekin yönetimi, Washington ile normalde 10 Kasım'da sona ermesi öngörülen ticaret ateşkesinin iki ay uzatıldığını resmi olarak duyurdu.
Çin tarafı, ABD tarım ürünleri alımlarını artırmanın iki ülkenin üzerinde mutabık kaldığı karşılıklı tarife indirimi anlaşmasının uygulanmasına bağlı olduğunu kaydetti.
Reuters'a konuşan Trivium China Baş Makroekonomisti Joe Peissel, "Özellikle Çinli üreticilerin denizaşırı pazarlardaki varlıklarını genişletmeye devam etmesiyle, ilave tarifeler ve diğer ticaret engelleri riski 2027'de yüksek kalmayı sürdürecek" dedi.
Pekin ile Washington arasındaki dış ticaret fazlası, ekimde bir önceki aydaki 34,01 milyar dolardan 32,71 milyar dolara gerilese de iki ekonomik güç arasındaki en temel anlaşmazlık noktalarından biri olmayı sürdürüyor.
Ayrıca, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşının Ortadoğu'daki sevkiyatları aksatması sonucu alıcıların tedarik arayışına girmesiyle, Çin'in petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 düşüş kaydetmesine karşın mart ayından bu yana en yüksek aylık seviyesine ulaştı.
Ticaret verileri, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Shenzhen'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesinde bu yıl üçüncü kez bir araya gelmeye hazırlandığı günlerde açıklandı.
Şi ve Trump arasında eylül ayında Washington'da yapılan zirvenin ardından iki taraf, yaklaşık 17 milyar dolarlık ABD tarım ürününü de içeren 60 milyar dolarlık karşılıklı tarife indirimi paketi önermişti.