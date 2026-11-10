Yapay zeka yatırımları Çin'in dış ticaret fazlasını 1 trilyon dolara taşıdı

Çin'in hızla büyüyen ticaret fazlası, aralarında Avrupa Birliği'nin (AB) de yer aldığı ana ticaret ortaklarıyla yeni sürtüşmeleri gündeme taşıyor.

AB liderleri, Çin yapımı hibrit araçların birliğe ihracatını önümüzdeki yıllarda sınırlama yönünde Pekin ile varılan anlaşmanın ardından, Çin'e karşı daha fazla ticari kısıtlama çağrısında bulunuyor.

Kısıtlayıcı tedbirlerin henüz yürürlüğe girmemesi nedeniyle fabrikaların teslimatları öne çekmesi beklenirken, bu eğilimin yakın vadede ihracatı daha da güçlendireceği tahmin ediliyor.

Pekin yönetimi, Washington ile normalde 10 Kasım'da sona ermesi öngörülen ticaret ateşkesinin iki ay uzatıldığını resmi olarak duyurdu.

Çin tarafı, ABD tarım ürünleri alımlarını artırmanın iki ülkenin üzerinde mutabık kaldığı karşılıklı tarife indirimi anlaşmasının uygulanmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Reuters'a konuşan Trivium China Baş Makroekonomisti Joe Peissel, "Özellikle Çinli üreticilerin denizaşırı pazarlardaki varlıklarını genişletmeye devam etmesiyle, ilave tarifeler ve diğer ticaret engelleri riski 2027'de yüksek kalmayı sürdürecek" dedi.

Pekin ile Washington arasındaki dış ticaret fazlası, ekimde bir önceki aydaki 34,01 milyar dolardan 32,71 milyar dolara gerilese de iki ekonomik güç arasındaki en temel anlaşmazlık noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Ayrıca, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşının Ortadoğu'daki sevkiyatları aksatması sonucu alıcıların tedarik arayışına girmesiyle, Çin'in petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 düşüş kaydetmesine karşın mart ayından bu yana en yüksek aylık seviyesine ulaştı.

Ticaret verileri, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Shenzhen'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesinde bu yıl üçüncü kez bir araya gelmeye hazırlandığı günlerde açıklandı.

Şi ve Trump arasında eylül ayında Washington'da yapılan zirvenin ardından iki taraf, yaklaşık 17 milyar dolarlık ABD tarım ürününü de içeren 60 milyar dolarlık karşılıklı tarife indirimi paketi önermişti.