Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise mahkeme kararını hukuka aykırı bularak bozdu.

İşçinin devamsızlık yaptığının sabit olduğuna işaret edilen Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"- İşçiye devamsızlığa ilişkin mazeretinin bulunup bulunmadığı sorulmadan işverence iş sözleşmesinin sonlandırıldığı gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatları hüküm altına alınmış ise de işverenin, devamsızlık nedenine bağlı olarak iş sözleşmesini feshetmeden önce, işçinin mazeretinin bulunup bulunmadığını sorma zorunluluğu bulunmamaktadır."

Kararda, iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilen çalışanın kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacağı bildirildi.