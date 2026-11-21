Yargıtay kararını verdi: 19 yıllık tazminatını alamayacak
21.11.2026 11:19
Son Güncelleme: 21.11.2026 11:48
İstanbul'da 90 gün ücretsiz mazeret izni alan bir işçi, izin uzatma talebi reddedilmesine rağmen işe gitmeyince tazminatsız işten atıldı. Yargıtay'a taşınan dosyada emsal nitelikte bir karar verildi.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, devamsızlık yaptığı için 19 yıldır çalıştığı iş yerinden tazminatsız çıkarılan işçinin açtığı davada emsal nitelikte bir karara imza attı.
Dairenin kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi, çalıştığı iş yerinde 90 gün ücretsiz mazeret iznine ayrıldı.
İzninin dolduğu gün 90 gün daha ücretsiz mazeret izni isteyen çalışanın talebi, işverence kabul edilmedi.
İşe başlaması gerektiği bildirilmesine rağmen 15 gün boyunca mesaiye gelmeyen çalışan hakkında tutanak tutuldu.
Disiplin kurulu kararıyla 19 yıldır çalıştığı iş yerinden tazminatsız çıkarılan çalışan, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti ve asgari geçim indirimi gibi alacaklarının ödenmesi talebiyle İstanbul 25. İş Mahkemesi'ne dava açtı.
İŞ MAHKEMESİ "TAZMİNAT ÖDENSİN" KARARI VERDİ
Çalışanın, devamsızlık için bir mazeretinin olup olmadığı sorulmadan işten çıkarılmasını haksız bulan mahkeme, işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.
Davalı şirketin istinaf başvurusu üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi'ne geldi.
Daire, usul ve esas yönünden yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.
YARGITAY DAVALI ŞİRKETİ HAKLI BULDU
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise mahkeme kararını hukuka aykırı bularak bozdu.
İşçinin devamsızlık yaptığının sabit olduğuna işaret edilen Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:
"- İşçiye devamsızlığa ilişkin mazeretinin bulunup bulunmadığı sorulmadan işverence iş sözleşmesinin sonlandırıldığı gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatları hüküm altına alınmış ise de işverenin, devamsızlık nedenine bağlı olarak iş sözleşmesini feshetmeden önce, işçinin mazeretinin bulunup bulunmadığını sorma zorunluluğu bulunmamaktadır."
Kararda, iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilen çalışanın kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacağı bildirildi.