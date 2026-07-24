Yargıtay'dan emlak komisyonu kararı. Ev alacaklar dikkat

Yargıtay yaptığı inceleme neticesinde, dava konusu alacağa ilişkin davalı/borçlu aleyhine 08 Mayıs 2025 tarihinde başlattığı takibe itiraz edildiği, itiraz üzerine takibin 10 Haziran 2025 tarihinde durduğu, itirazın iptali davası açılmadığı, kanun yararına temyize konu olan aynı alacağa ilişkin davacı tarafından davalı aleyhine talep edilen bedelin tüketici hakem heyetine başvuru sınırında kalması nedeniyle tüketici hakem heyetine 20 Haziran 2025 tarihinde başvuru yapıldığı, tüketici hakem heyetince başvurunun reddine karar verildiği, bunun üzerine Tüketici Hakem Heyeti kararına karşı itiraz yoluna başvurulduğu, itiraz yoluna başvurulduğu sırada devam eden dava olmadığından derdestlik olmayacağı, icra takibi yapılmasının 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 67/4'üncü maddesi gereğince alacak davası açılmasına engel teşkil etmediği açıkladı.

Yargıtay, mahkemece, 2025 yılı itibarıyla 149 bin lira altındaki uyuşmazlıklar için 6502 sayılı Kanunun 68/5'inci maddesine göre davacının hem İcra ve İflas Kanunundaki haklarını kullanabileceği hem de Hakem Heyetlerine başvuru yapabileceği, her iki yasal imkânın birbirine derdestlik oluşturmayacağı dikkate alınarak işin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle karar verilmiş olmasının usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle, hükmün kanun yararına bozulmasına karar verdi.