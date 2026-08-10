Yeni artış geldi. Benzin 73 liraya yaklaştı
10.08.2026 10:24
Son Güncelleme: 10.08.2026 16:09
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 1,56 lira zam geldi.
ABD ve İran arasında anlaşma olmaması, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarının düşmesiyle birlikte petrol yükselişe geçti.
Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.
POMPAYA 1,56 LİRA YANSIYACAK
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litresine 2,08 lira zam geldi.
Eşel mobil sistemi nedeniyle zam 1,56 lira olarak pompaya yansıyacak.
BENZİN NE KADAR OLACAK?
İstanbul'da benzinin litresinin 69,92 liraya, Ankara'da 70,88 liraya, İzmir'de 71,18 liraya, doğu illerinde ise 72,53 liraya yaklaşması bekleniyor.