Yeni fırsatlar gündemde. Kripto para sektörünü domine edebilirler
13.08.2026 11:31
Maden arayıcıları, fiziksel metaller ve kripto para birimlerinin birleşmesinden doğan yeni fırsatları değerlendirme arayışında.
Madencilik ve teknoloji grupları, yöneticilerin yükselen metal fiyatlarından faydalanarak, yatırımcıların kripto para dünyasına olan heyecanını birleştirmek amacıyla altın, bakır ve uranyum gibi metallere bağlı kripto para birimleri geliştiriyor.
Financial Times'in haberine göre bu projeler, perakende yatırımcıların geleneksel emtia ticaretine kıyasla fiziksel metallere daha kolay erişim sağlaması, kripto para meraklılarının "gerçek dünya" varlıklarını çeşitlendirme arayışında metal sektörüne bir giriş yolu ve madencilik projelerini finanse etmenin yeni bir yöntemi olarak lanse ediliyor.
Metallerin tokenleştirilmesine yönelik yoğun ilgi, kripto para yatırımcılarının coşkusunu yeni bir varlık sınıfına taşımaya yönelik son girişim olarak dikkat çekiyor. Hisse senetleri ve tahviller halihazırda tokenleştırılırken, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Wall Street, blockchain teknolojisine entegre olabilmek için acele ediyor.
Birleşik Krallık'ta düzenleyiciler, finans piyasalarının tokenlaştırılmasını teşvik etmek ve Londra'nın küresel külçe altın ticaretindeki hakimiyetini korumak amacıyla dijital altın için bir çerçeve hazırlıyor.
Ancak bazı uzmanlar, tokenlaştırma işlemlerinin ve madencilik sektörünün karmaşıklığının uzman olmayanlar için risk teşkil ettiğini ve metallerin tokenlaştırılmasının henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtiyor.
Çevrimiçi alım satım platformu BullionVault'un araştırma direktörü Adrian Ash, "Tokenleştirilmiş altın trendi, talepten çok tokenleştirilmiş altın piyasaya sürme girişimleriyle ilgili," dedi. “Düzinelerce altın destekli tokenin gelip geçtiğini gördük. Bu tarz birimler için yeterli talep yok.”
DİJİTAL ALTIN İÇİN TALEP ARTIŞI
Yatırımcılar, altın destekli borsa yatırım fonlarını kullanarak, depolama maliyetleri ve fiziksel mülkiyetin diğer sorunlarıyla uğraşmadan altına yatırım yapabiliyorlar. Dünya Altın Konseyi'ne göre, bu tür fonların geçen ayki toplam piyasa değeri 530 milyar doları buluyordu ve 4 bin tondan fazla külçe altınla destekleniyordu.
Ancak bir ETF'de hisse sahibi olmak, altın fiyatındaki hareketlenmelere yönelik bir bağlantı sağlasa da, metalin kendisine sahip olmak anlamına gelmiyor.
Blockchain analiz grubu Chainalysis'in düzenleme ve uyumluluk direktörü Caitlin Barnett, "Altına yatırım yapan herkes muhtemelen geleneksel yatırımcıdır ve bildiği yöntemlere doğrudan başvuracaktır" dedi.
Bununla birlikte, birçok şirket, talep artışı ve fiyat yükselişi görülen altın ve diğer metallere, özellikle de pil metalleri olan kobalt ve nikel ile nükleer yakıtta kullanılan uranyum gibi metallere bağlı tokenlar geliştiriyor.
FİZİKSEL METALLERLE TAKAS EDİLEBİLEN TOKENLAR
Metal alım satım platformu Metals.io, sahiplerinin gerekli onaylara sahip olmaları durumunda fiziksel metal karşılığında takas edebilecekleri uranyum, nikel ve kobalt tokenları piyasaya sürdü. Şimdiye kadar, sıkı düzenlemelere tabi olan uranyumdan ise hiçbir alıcı teslim almadı.
Kobalt ve uranyum ticareti geleneksel olarak ikili ve uzun vadeli anlaşmalar yoluyla yapılırken, Londra Metal Borsası'ndaki nikel ticareti perakende yatırımcılar için tasarlanmıyor.
Metals.io'yu geliştiren yazılım şirketi Trilitech'in alternatif varlıklar bölümü başkanı Ben Elvidge, tokenların yatırımcılara "vadeli işlemlerin maliyeti ve karmaşıklığı olmadan doğrudan emtia maruziyeti" sağladığını belirtti.
Elvidge, tokenlara olan talebin büyüme potansiyeli olan gerçek dünya varlıkları aracılığıyla çeşitlendirme isteyen kripto para birimine yatkın sermayeden ve kurumsal gruplardan geldiğini söyledi.
Ancak işlem hacimleri hala düşük. Metals.io'nun Aralık 2024'ten bu yana toplam işlem hacmi sadece 24 milyon dolara ulaştı ve token sahibi sayısı yaklaşık 9 bin civarında.
GELENEKSEL İŞLEMLERİN KARMAŞASI YAZILIMA İNDİRGENİYOR
Nasdaq'ta işlem gören altın madencisi Blue Gold ise, metali madenlerden kripto cüzdanlarına teslim etmeyi vaat ediyor. Yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Andrew Cavaghan'a göre, faaliyetlerini finanse etmek için binlerce token çıkarıldı. Ancak, 2024 yılında tek madeninin lisansını iptal eden Gana hükümetiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle yeni uzun vadeli fırsatlar aramaya devam ediyor.
Nasdaq'ta işlem gören Datavault AI, füze, batarya ve alev geciktiricilerde kullanılan bakır ve antimon gibi metalleri, henüz yer altındayken tokenleştirerek çıkarılmalarını finanse etmeyi planlıyor.
Şirketin CEO'su Nathaniel Bradley, "Bunu vadeli bir işlem olarak görün" dedi. 2018'de ses yarı iletken çipleri ve kablosuz ses teknolojisi tedarikçisi olarak halka açılan şirket, ölçek büyütmek için nakde ihtiyaç duyan mevcut metal üreticileriyle çalışacak. Yatırımcılar, tokenları alıp satabilecek veya çıkarıldıktan sonra fiziksel metal karşılığında geri alana kadar ellerinde tutabilecekler.
Bradley, “Geleneksel ödeme araçları, transfer acenteleri, takip zinciri, havale işlemleri gibi çok fazla evrak işi gerektiriyor. Tokenlar ise tüm bu karmaşayı yazılıma indirgiyor.” dedi. Grup, önümüzdeki aylarda ilk tokenlarını piyasaya sürmeyi umuyor.
UZMAN OLMAYAN YATIRIMCILARA YÖNELİK ENDİŞELER
Bazı sektör temsilcileri, madencilik süreçlerinin karmaşıklığı ve uzman olmayan yatırımcıların bunları değerlendirmesinin kolay olmaması nedeniyle şüpheci yaklaşıyor.
Dünya Altın Konseyi'nin küresel piyasa yapısı ve inovasyon başkanı Mike Oswin, "Perakende yatırımcıların altın değer zincirinin bir parçası olan finansman sürecini anlamaları bekleniyor mu?" diye sordu. Konsey, kendisi de dijital bir altın birimi geliştiriyor ve bu yıl birinci çeyrekten üçüncü çeyreğe ertelenen bir pilot uygulama planlıyor.
Bazıları, son kullanıcıların girdi malzemeleri için saflık ve menşe gibi belirli gereksinimlere sahip olmaları göz önüne alındığında, endüstriyel bir metalin her tonunun altın gibi aynı şekilde değiştirilebilir olup olmadığını sorguluyor.
Elvidge, Metals.io'nun "piyasa talebi zincir üzerine kaydıkça, farklı özellik ve kalitedeki metaller için farklı fiyatlandırmalarla karşılaşmanız kesinlikle mümkün. Altyapı kurulumumuz bunu ölçeklenebilir kılıyor." şeklinde konuştu.
ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNU DEVAM EDİYOR
Bir diğer sorun ise erişilebilirlik. Bakır, alüminyum ve nikel gibi başlıca metaller, LME ve CME Group'un Comex'i gibi küresel borsalarda işlem görüyor. Ancak yeni ortaya çıkan kripto paraların hepsi aynı yerde bulunmuyor ve işlem görmüyor.
Blue Gold, tokenlerinin şu anda üçüncü taraf borsalarda değil, yalnızca kendi uygulamasında işlem gördüğünü belirtti. Datavault ise planlanan lansmanının, fintech grubu Perpetuals.com tarafından işletilen UpsideOnly platformunda işlem görmeye başlayacağını söyledi. Metals.io'nun uranyum tokeni ise Kraken, Gate ve KuCoin gibi borsalarda işlem görüyor.
Chainalysis'ten Barnett, "Daha fazla gelişmeye ihtiyaç duyduğumuz alan birlikte çalışabilirlik," dedi. "Bir süre boyunca belirli varlıklar, yalnızca belirli borsalarda veya platformlarda bulunabiliyordu ve bu sorun devam ediyor."
Bununla birlikte Barnett, "Bence, sunduğu kayıt tutma imkanlarından dolayı her şey eninde sonunda blok zincirine taşınıyor." diye ekledi.