Yeni fırsatlar gündemde. Kripto para sektörünü domine edebilirler

Madencilik ve teknoloji grupları, yöneticilerin yükselen metal fiyatlarından faydalanarak, yatırımcıların kripto para dünyasına olan heyecanını birleştirmek amacıyla altın, bakır ve uranyum gibi metallere bağlı kripto para birimleri geliştiriyor.

Financial Times 'in haberine göre bu projeler, perakende yatırımcıların geleneksel emtia ticaretine kıyasla fiziksel metallere daha kolay erişim sağlaması, kripto para meraklılarının "gerçek dünya" varlıklarını çeşitlendirme arayışında metal sektörüne bir giriş yolu ve madencilik projelerini finanse etmenin yeni bir yöntemi olarak lanse ediliyor.

Metallerin tokenleştirilmesine yönelik yoğun ilgi, kripto para yatırımcılarının coşkusunu yeni bir varlık sınıfına taşımaya yönelik son girişim olarak dikkat çekiyor. Hisse senetleri ve tahviller halihazırda tokenleştırılırken, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Wall Street, blockchain teknolojisine entegre olabilmek için acele ediyor.

Birleşik Krallık'ta düzenleyiciler, finans piyasalarının tokenlaştırılmasını teşvik etmek ve Londra'nın küresel külçe altın ticaretindeki hakimiyetini korumak amacıyla dijital altın için bir çerçeve hazırlıyor.

Ancak bazı uzmanlar, tokenlaştırma işlemlerinin ve madencilik sektörünün karmaşıklığının uzman olmayanlar için risk teşkil ettiğini ve metallerin tokenlaştırılmasının henüz başlangıç ​​aşamasında olduğunu belirtiyor.

Çevrimiçi alım satım platformu BullionVault'un araştırma direktörü Adrian Ash, "Tokenleştirilmiş altın trendi, talepten çok tokenleştirilmiş altın piyasaya sürme girişimleriyle ilgili," dedi. “Düzinelerce altın destekli tokenin gelip geçtiğini gördük. Bu tarz birimler için yeterli talep yok.”