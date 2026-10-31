Yeni hızlı tren hattı geliyor
31.10.2026 14:15
Son Güncelleme: 31.10.2026 14:15
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'a kadar ulaşan hızlı tren hattının Erzincan, Erzurum ve Kars'ı kapsayacak şekilde genişletileceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde yürütülen demiryolu yatırımları ve hızlı tren projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin halihazırda 14 bin 300 kilometrelik bir demiryolu ağına sahip olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, şu anda 4 bin 850 kilometre civarında yeni demiryolu hattının yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bu yatırımların büyüklüğüne dikkat çeken Uraloğlu, mevcut ağa oranla gerçekleştirilen çalışmaların çok kıymetli ve stratejik bir adım olduğunu vurguladı.
Sivas’a kadar gelen hızlı demiryolunu da Erzincan-Erzurum-Kars hattında devam ettireceklerini söyleyen Uraloğlu, şöyle devam etti:
“Bu sadece Erzurum’un projesi değildir. Bu, Orta Asya’dan Türkistan’dan başlayıp Türkiye üzerinden Londra’ya kadar giden bir hattan bahsediyoruz. Proje çalışmalarını bir aşamaya getirdik. İlk etapta mevcut hattı elektrikli ve sinyalli hale getireceğiz. Sonrasında da bir gidiş bir geliş çift hatlı hızlı demiryoluyla biz bölgemizi, Erzurum’u, Erzincan’ımızı ve Kars’ımızı tanıştırmış olacağız.”
Proje çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini kaydeden Uraloğlu, uygulanacak yol haritasını da paylaştı. İlk etapta mevcut demiryolu hattının elektrikli ve sinyalli hale getirileceğini açıklayan Bakan, sonraki aşamada ise bir gidiş ve bir geliş olmak üzere çift hatlı yüksek hızlı demiryolunun bölgeye kazandırılacağını ve Erzurum, Erzincan ile Kars'ın bu konforla tanışacağını aktardı.
Konuşmasında kent içi ulaşıma da değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile şehir içi raylı sistem projesi üzerinde ortaklaşa bir istişare süreci yürüttüklerini belirtti:
“Doğru zamanda, doğru şartlarda inşallah onu da Erzurumlu kardeşlerimizin hizmetine beraberce sunmuş olacağız.”
Uraloğlu, projenin doğru zamanda ve en uygun şartlar sağlandığında Erzurumluların hizmetine sunulacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.