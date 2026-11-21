Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi’nin genelinde yüzde 83,08 fiziksel ilerleme sağlandığını belirten Bakan Uraloğlu, Bursa–Bandırma kesiminde de yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Projenin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini vurgulayan Uraloğlu, “Hattımız Bursa, Gürsu ve Yenişehir güzergâhını takip ederek Osmaneli üzerinden Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Projemizin tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon tondan fazla yük taşıma kapasitesine sahip olacak.” ifadelerini kullandı.