Yeni iPhone piyasaya çıktı eski modele 10 bin lira zam geldi
10.09.2026 09:30
Son Güncelleme: 10.09.2026 09:39
Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo'nun tanıtmasının ardından diğer iPhone modellerine zam yaptı.
Apple'ın geçen sene duyurduğu iPhone 17 Pro bin 99 dolardan, iPhone 17 Pro Max bin 199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkmıştı. Yeni akıllı telefonlar için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 65'ten fazla ülkede 12 Eylül'den itibaren ön sipariş verilebilecek.
Türkiye'deki fiyatlar da Apple'ın internet sitesinde güncellendi.
iPhone 17 dün 84 bin 999 TL'ye satılırken bugün 99 bin 999 TL'ye, iPhone 17e 59 bin 999 TL'den 72 bin 999 TL'ye ve son olarak iPhone Air modeli de 107 bin 999 TL'den 122 bin 999 TL'ye yükseldi.
Teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra merakla beklenen katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun tanıtımını dün yaptı.
Apple'ın California eyaletindeki Cupertino kampüsünde tanıtım etkinliği düzenlendi.
IPHONE DUO
Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, açıldığında içerik görüntüleme, oyun oynama ve çoklu görevler için 7,6 inçlik iç ekrana sahip olacak.
Parlamayı en aza indirecek özel nano-dokulu yüzeye sahip iPhone Duo, kapalı konumdayken ise 5,4 inçlik dış ekranıyla kompakt ve cebe sığan bir tasarımla iPhone 18 Pro'nun ekran alanının yüzde 90'ını sunacak.
16 EKİM'DE ÖN SİPARİŞ VERİLECEK
Yıldız beyazı ve gece gökyüzü olmak üzere iki renkte piyasaya sürülecek iPhone Duo için 16 Ekim'den itibaren 70'ten fazla ülkede ön sipariş verilebilecek.
DUO'NUN TÜRKİYE FİYATI
Apple'ın katlanabilir telefonu bin 999 dolar başlangıç fiyatıyla 23 Ekim'de satışa çıkacak. Türkiye'de ise yeni telefonun başlangıç fiyatı 229 bin lira olarak belirlendi.
TEK ŞARJLA 24 SAAT
Şirketin yeni akıllı telefon modelleri iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max, önceki modellere göre zeka, performans, pil ve kamera gibi alanlarda daha gelişmiş olacak.
iPhone 18 Pro tek şarjla 24 saate kadar, iPhone 18 Pro Max ise 30 saate kadar kullanım süresine sahip olacak. Yeni telefon modelleri, siyah, gümüş, buzul mavisi ve bordo olmak üzere dört renk seçeneğiyle satılacak.
Apple, bir fotoğrafın yapay zeka tarafından oluşturulmadığını ve iPhone ile çekildiğini gösteren "Apple Referans Görseli" özelliğini sunacak. Bu özellik, Avrupa Birliği ve Çin'de, yasal düzenleme gereklilikleri nedeniyle kullanıma sunulduğunda mevcut olmayacak.
TÜRKİYE'DEKİ FİYATI
iPhone 18 Pro bin 199 dolardan, iPhone 18 Pro Max bin 299 dolardan başlayan fiyatlarla raflarda yerini alacak.
Yeni modelin Türkiye'de fiyatı da 137 bin 999 TL olacak.
ESKİ IPHONE ZAMLANDI
Apple'ın geçen sene duyurduğu iPhone 17 Pro bin 99 dolardan, iPhone 17 Pro Max bin 199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkmıştı. Yeni akıllı telefonlar için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 65'ten fazla ülkede 12 Eylül'den itibaren ön sipariş verilebilecek.
Türkiye'deki fiyatlar da Apple'ın internet sitesinde güncellendi.
iPhone 17 dün 84 bin 999 TL'ye satılırken bugün 99 bin 999 TL'ye, iPhone 17e 59 bin 999 TL'den 72 bin 999 TL'ye ve son olarak iPhone Air modeli de 107 bin 999 TL'den 122 bin 999 TL'ye yükseldi.