Şirketin yeni akıllı telefon modelleri iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max, önceki modellere göre zeka, performans, pil ve kamera gibi alanlarda daha gelişmiş olacak.

iPhone 18 Pro tek şarjla 24 saate kadar, iPhone 18 Pro Max ise 30 saate kadar kullanım süresine sahip olacak. Yeni telefon modelleri, siyah, gümüş, buzul mavisi ve bordo olmak üzere dört renk seçeneğiyle satılacak.

Apple, bir fotoğrafın yapay zeka tarafından oluşturulmadığını ve iPhone ile çekildiğini gösteren​​​​​​​ "Apple Referans Görseli" özelliğini sunacak. Bu özellik, Avrupa Birliği ve Çin'de, yasal düzenleme gereklilikleri nedeniyle kullanıma sunulduğunda mevcut olmayacak.