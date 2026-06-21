Yeni neslin tatil gözdesi. Villa tatilinin bedeli 50 bin ile 500 bin lira arasında

Sektör temsilcisi Hüseyin Gençer, Kaş'ta her bütçeye uygun tatil anlayışının olduğunu söyleyerek, “Haftalık villa kiralama fiyatları yaklaşık 50 bin TL'den başlayıp 500 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Fiyatlar, villanın deniz manzarası, lüks seviyesi, kapasitesi ve bulunduğu konuma göre değişiklik gösteriyor.” dedi.

Her villanın kendi fiyat politikası olduğunu da belirten Gençer, açıklamasına şöyle devam etti:

"Genel olarak başlangıç fiyatları 50 bin TL seviyesinde. Villa turizmi açısından baktığımızda her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor. Ayrıca fiyatların geçen yıla göre çok yüksek oranlarda arttığını düşünmüyoruz. Ortalama yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Bu oran, Türkiye'deki genel enflasyonun altında kalıyor." dedi.