Yeniden değerleme oranı belli olacak. Vergi, ceza ve harçlar artıyor
05.10.2026 10:04
2027 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranının belli olmasına sadece bir ay kaldı. 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olmuştu.
Her yıl olduğu gibi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belirlenmiş olacak. Ekim ayı verilerine sadece bir ay kaldı ve merakla bekleniyor.
2026 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak uygulanmıştı. Bu yıl için de Eylül ayında oran yüzde 27,81 oldu. Ekim ayı enflasyon verilerinin gelmesiyle birlikte yeniden değerleme oranı belli olacak.
Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor.
NELER DEĞİŞECEK?
Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Değişiklikler 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla devreye girecek.
YEMEK KARTI ÜCRETLERİ
Yemek kartı ücretleri günlük olarak şu anda KDV hariç 301,20 lira, KDV dahil 330 lira olarak uygulanıyor. Bu rakamlara yeniden değerleme oranı eklenecek ve zam oranı ortaya çıkacak.
ÇALIŞANLARIN ULAŞIM GİDERLERİ
İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin (2025 yılında) 158,11 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyordu. Bu rakam da yeniden değerleme oranı kadar artacak.
KİRA GELİRİ VERGİSİ İSTİSNASI
Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2026 yılında bu tutar 58 bin lira olarak uygulanıyor. 2027 yılında yeniden değerleme oranı kadar artacak.
BEYAN SINIRI
Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, tevkifata (vergi kesintisi) tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarı 2026 yılı için 400 bin lira olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranı kadar artacak.
Herhangi bir tevkifat veya istisna uygulamasına tabi olmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarında (yurtdışı banka faiz geliri gibi) istisna 22 bin olarak belirlenmişti, bu da yeniden değerleme oranıyla artacak.
GAYRİMENKUL SATIŞI
Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere, en az 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançtan gelir vergisi ödenmiyor. 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutar 150 bin lira olmuştu. Bu rakam da yeniden değerleme oranıyla artacak.
FATURA VE AMORTİSMAN SINIRI
Fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır 12 bin lira olmuştu. Yeniden değerleme oranıyla artacak.
BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİ
Kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedeli 2026 yılında 46 bin lira olmuştu. Yeniden değerleme oranıyla artacak.
IMEI KAYIT ÜCRETİ
IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 lira olarak uygulanıyor, yeniden değerleme oranıyla belirlenecek.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ARTACAK
Yurt dışı çıkış harcı bin 250 lira olarak uygulanıyor. Yeniden değerleme oranı kadar artması bekleniyor.
SİLAH RUHSATLARI DA ARTACAK
Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Bu harçlar da yeniden değerleme oranıyla artacak.