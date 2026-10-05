Yeniden değerleme oranı belli olacak. Vergi, ceza ve harçlar artıyor

Her yıl olduğu gibi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belirlenmiş olacak. Ekim ayı verilerine sadece bir ay kaldı ve merakla bekleniyor.

2026 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak uygulanmıştı. Bu yıl için de Eylül ayında oran yüzde 27,81 oldu. Ekim ayı enflasyon verilerinin gelmesiyle birlikte yeniden değerleme oranı belli olacak.

Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor.