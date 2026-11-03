Yeniden değerleme oranı belli oldu. İşte yeni kimlik, pasaport, ehliyet harçları
03.11.2026 10:12
2027 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı belirlendi. 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olmuştu.
Her yıl olduğu gibi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belirlendi. Ekim ayı verilerine göre yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu.
2026 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak uygulanmıştı. Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor.
NELER DEĞİŞECEK?
Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Değişiklikler 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla devreye girecek.
YEMEK KARTI ÜCRETLERİ
Yemek kartı ücretleri günlük olarak şu anda KDV hariç 385,02 lira, KDV dahil 421,8 lira olarak uygulanacak.
ÇALIŞANLARIN ULAŞIM GİDERLERİ
İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 202,11 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak.
KİRA GELİRİ VERGİSİ İSTİSNASI
Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2027 yılında bu tutar 74 bin 141 lira olarak uygulanacak.
BEYAN SINIRI
Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, tevkifata (vergi kesintisi) tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarı 2027 yılı için 511 bin 320 lira olarak belirlendi.
Herhangi bir tevkifat veya istisna uygulamasına tabi olmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarında (yurtdışı banka faiz geliri gibi) istisna 28 bin 122 olarak belirlendi.
GAYRİMENKUL SATIŞI
Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere, en az 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançtan gelir vergisi ödenmiyor. 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutar 191 bin 745 lira oldu.
FATURA VE AMORTİSMAN SINIRI
Fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır 15 bin 339 lira oldu.
BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİ
Kiralanan binek otomobillerinin her birine ait aylık kira bedeli 2027 yılında 58 bin 801 lira oldu.
IMEI KAYIT ÜCRETİ
IMEI kayıt ücreti 69 bin 358 lira olarak uygulanacak.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ARTACAK
Yurt dışı çıkış harcı bin 598 lira olarak uygulanacak.
SİLAH RUHSATLARI DA ARTACAK
Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Bu harçlar da yeniden değerleme oranıyla artacak.