Bu oranla kadar pasaport ücretleri de artacak.



6 aylık pasaport için harç bedeli 2 bin 806 liradan, 3 bin 586 liraya çıkacak.

1 yıllık pasaport için harç bedeli, 4 bin 103 liradan, 5 bin 245 liraya, 10 yıllık pasaportun harç bedeli ise, 13 bin 410 liradan, 17 bin 142 liraya yükselecek.

Bu ücretlere, pasaport defter bedeli de eklenecek. Yurt dışına çıkış harcı ise bin 250 liradan, bin 598 liraya yükselecek.