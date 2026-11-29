Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Boyabat Çevre Yolu'nun açılış töreninde konuştu.

Daha önce bölgede Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptığını hatırlatan ve o dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine Sinop-Boyabat yolunun bir an önce bitirilmesi talimatını verdiğini belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"Gece gündüz çalışarak o yolu bitirmiştik. Yaklaşık 50 kilometrelik yola 3 asfalt plenti kurmuştuk. Büyük heyelanlar olmuştu, zor arazilerden geçmiştik ama Cumhurbaşkanımız, 'Sinop'un bu derdini bir an önce çözün, o dağlardan Sinop'a yolu indirmeyin artık, tünelden vadinin içerisinden düzgün bir yol yapın.' demişti. Bize de 2009'da bitirme ve açma nasip olmuştu."

Uraloğlu, bu yıl pek çok yolu hizmete açtıklarını belirttikten sonra "Kırkdilim tünelleri, Yalova-Armutlu yolu, Çamlıhemşin Tünelli Geçişi, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu ve Erzurum'daki Dallıkavak tünelleri gibi önemli kara yolu projelerimizi hizmete sunmuştuk. Bugün de Çamlıbel Tüneli'nin çalışmalarını başlattık. İnşallah yıl sonuna kadar Malatya Çevre Yolu'nu, Sivas'taki Geminbeli Tüneli'ni, öbür tarafta Konya Çevre Yolu'nu, Antalya Alacabel Tüneli'ni, Van'da Güzeldere Tüneli'ni ki 32 virajı baypas eden, onunla beraber Çamlık Tüneli'ni, Siirt'te Eruh-Fındık yolu tünellerini, Şırnak'ta Çukurca yolunu, Ortabağ tünelleri gibi birçok projemizi de hizmete alacağız. Yani ülkemizin her tarafına dokunmaya devam edeceğiz. Bu projelerin her biri ülkemizin farklı bir köşesinde ulaşım imkanlarını geliştirecek. Bu eserlerimiz de ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.