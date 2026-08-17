Yol 20 dakika kısalacak. Projenin bitmesine çok az kaldı
17.08.2026 13:01
Son Güncelleme: 17.08.2026 13:01
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 1,5 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tünelli Geçişi’ni hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, “Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini hizmete açarak projenin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış bulunuyoruz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tünelli Geçişi’nin açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, açıklamasında Rize’ye iki önemli müjde ile geldiklerini söyledi. Uraloğlu, “İlk olarak bizleri burada bir araya getiren Çamlıhemşin Tünelimizle birlikte Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini de kapsayan 2 kilometrelik yol kesimimizi hizmete açıyoruz. İnşallah öğleden sonra da Rize'yi Karadeniz'in en güçlü lojistik merkezlerinden birine dönüştürecek İyidere Lojistik Limanımıza gelecek gemileri Karadeniz’in dalgalarından koruyacak ana mendireğimizin son parçasını birlikte tamamlayacağız.” dedi.
"PROJEMİZ KAPSAMINDA 3 TEK TÜP TÜNEL VE 5 ADET KÖPRÜ BULUNUYOR"
Uraloğlu, Rize’de dünyaca ünlü Ayder Yaylası’na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getiren Çamlıhemşin Tüneli’ni ve 2 kilometrelik kesimi hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Çamlıhemşin Tünelini Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa ettiklerini söyleyen Uraloğlu, “36,5 kilometre uzunluğundaki projemiz Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar – Ardeşen ayrımından başlayıp, Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek, Ayder mevkiinde son buluyor. Yolun ilk 5,5 km’lik kesimini bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında, kalan kısmı ise platform genişliği 12 metre olacak şekilde tırmanma şeritli olarak inşa ediyoruz. Projemiz kapsamında; şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz 955 metrelik Çamlıhemşin Tüneli ile birlikte 2 bin 265 metrelik Hala Tüneli ve 450 metrelik Hala-2 Tüneli olmak üzere toplam uzunlukları 3670 metre olan 3 tek tüp tünel; ve yine bugün hizmete aldığımız Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprümüzle birlikte toplam uzunlukları 345 metre olan 5 adet köprü bulunuyor.” bilgisini paylaştı.
Uraloğlu, yolun yaklaşık beşinci kilometresinde Tunca Kavşağı’ndan ayrılıp Tunca Beldesi’ne bağlantı sağlayan 3 kilometrelik bağlantı yolunun da bulunduğunu, böylece projenin toplam uzunluğunun da 39,5 kilometreye ulaştığını kaydetti.
"YOLUMUZ TAMAMLANDIĞINDA SEYAHAT SÜRESİ 20 DAKİKA KISALACAK"
Bakan Uraloğlu, yolun hem kış turizmi hem de yayla turizmi faaliyetleriyle her yıl bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşım sağlamasıyla bölgenin kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıdığını anlattı.
Uraloğlu, proje ile mevcut yolda artan trafik yoğunluğu rahatlatarak, güzergahta daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım tesis ettiklerini söyledi. Uraloğlu, “Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 1,5 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca güzel Rize’mizin doğasına zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 800 ton azaltarak Rize’nin ve Ayder’in eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız.” dedi.
Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşım kolaylığı sağlayacak proje ile tüm bölgedeki ticaret ve turizm potansiyelini de arttıracaklarını anlatan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Ama özellikle bu yolumuz başta Ayder Yaylası olmak üzere tüm bölge turizmi için önemli bir dönüm noktası olacak. Neredeyse bütün yıla yayılan trafik yoğunluğunu yolumuz sayesinde önemli ölçüde azaltarak, yerli ve yabancı turistlerimiz ile Rizeli hemşerilerimize çok daha konforlu bir seyahat imkânı sunacağız. Daha kısa sürede, konfor ve güvenle ulaşabilme, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine imkân tanıyacak. Turizm çeşitliliğini artırarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak. Bölgeye yapılan yatırımların artmasına ve yeni turizm tesislerinin açılmasına öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da arttıracaktır.”