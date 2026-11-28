Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2027 yılı bütçesiyle ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptıkları yatırımlarla demir yollarını yeniden kalkınma hamlesinin merkezine koyduklarını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi saatte 225 kilometre hıza sahip ilk milli hızlı trenimizde seri üretime başladık. Türkiye, köklü demir yolu sanayisini yeni nesil raylı sistem araçlarıyla ileriye taşıyor. Bu dönüşüm, teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren ve sanayi kapasitemizi artıran stratejik bir adımdır.

Hızlı tren ağımızla bugün 23 ilimize, nüfusumuzun yüzde 53'üne hizmet veriyoruz. 15 şehrimize doğrudan ulaşıyoruz. Açıldığı günden bu yana hızlı trenlerimizle 117 milyon yolcu seyahat etti. Yüksek hızlı trenlerle şehirlerimizi birbirine daha da yakınlaştırdık."