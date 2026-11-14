NTV

Yurt dışına bin liranın altında uçak bileti kampanyası. Yarın son gün

14.11.2026 11:05

Son Güncelleme: 14.11.2026 11:38

NTV.com.tr - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Pegasus, 200 bin koltukla sınırlı yurt dışı uçak bileti kampanyasını başlattı. Bilet fiyatları 11 eurodan başlarken yarın kampanyanın son günü.

Yurt dışına bin liranın altında uçak bileti kampanyası. Yarın son gün
Anadolu Ajansı

Pegasus yurt dışı uçuşlarda indirimli uçak bileti satışlarına başladı.

 

Dün başlayan kampanya yarın sona erecek. Bu iki günde alınan biletlerle 1 Aralık 2026 – 27 Mart 2027 uçuş tarihli yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 11 Euro + vergilerden (yaklaşık 614 lira) başlayan fiyatlarla satışta çıktı.

 

Kampanya sadece Pegasus'un mobil uygulamasından alınan biletlerde geçerli. 

 

İşte kampanyanın geçerli olduğu hatlar...

11€+VERGİLERLE 1
Anadolu Ajansı

11€+VERGİLERLE

İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Ljubljana-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Marsa Alam-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Münih-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Podgorica-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Zagreb-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen

Yurt dışına bin liranın altında uçak bileti kampanyası. Yarın son gün 2
Anadolu Ajansı

İzmir-Lizbon-İzmir

 

İzmir-Londra (STN)-İzmir

 

İzmir-Podgorica-İzmir

 

İzmir-Şarm El Şeyh-İzmir

 

İzmir-Üsküp-İzmir

 

İzmir-Varşova-İzmir

 

Ankara-Amman-Ankara

 

Ankara-Berlin-Ankara

 

Ankara-Duesseldorf-Ankara

 

Ankara-Frankfurt-Ankara

 

Ankara-Hamburg-Ankara

 

Ankara-Kopenhag-Ankara

 

Ankara-Köln-Ankara

 

Ankara-Lizbon-Ankara

 

Ankara-Londra (STN)-Ankara

 

Ankara-Podgorica-Ankara

 

Ankara-Şarm El Şeyh-Ankara

 

Ankara-Stuttgart-Ankara

 

Ankara-Varşova-Ankara

 

Ankara-Viyana-Ankara

 

Antalya-Varşova-Antalya

Yurt dışına bin liranın altında uçak bileti kampanyası. Yarın son gün 3
Anadolu Ajansı

Çukurova-Berlin-Çukurova

 

Çukurova-Duesseldorf-Çukurova

 

Çukurova-Köln-Çukurova

 

Diyarbakır-Köln-Diyarbakır

 

Elazığ-Köln-Elazığ

 

Gaziantep-Köln-Gaziantep

 

Kayseri-Köln-Kayseri

 

Ankara-Krakow

 

Antalya-Krakow

 

Amman-Antalya

 

Bakü-Ankara

 

Berlin-Gaziantep

 

Beyrut-Antalya

 

Duesseldorf-Gaziantep

 

Duesseldorf-Kayseri

 

Duesseldorf-Samsun

 

Duesseldorf-Trabzon

 

Erbil-Ankara

 

Kahire (SPX)-İzmir

 

Kopenhag-Konya

 

Rotterdam-Kayseri

Yurt dışına bin liranın altında uçak bileti kampanyası. Yarın son gün 4
Anadolu Ajansı

İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Mitiga

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran

 

Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Edinburgh-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Hurgada-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İskenderiye-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Londra (LGW)-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Londra (STN)-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Luksor-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Nice-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Paris (ORY)-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Roma-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Şarm El Şeyh-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Şarja-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen

15€+VERGİLERLE 5
Anadolu Ajansı

15€+VERGİLERLE

İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburgh

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (LGW)

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (STN)

 

Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Krakow-Ankara

 

Krakow-Antalya

21€+VERGİLERLE 6
Anadolu Ajansı

21€+VERGİLERLE

İstanbul Sabiha Gökçen-Abu Dabi-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Alicante-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bilbao-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Helsinki-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Madrid-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Sevilla-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Süleymaniye-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İzmir-Barcelona-İzmir

 

İzmir-Madrid-İzmir

 

Ankara-Bağdat-Ankara

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Aktöbe

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Cezayir

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Hurgada

 

İstanbul Sabiha Gökçen-İskenderiye

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Luksor

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Marsilya

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Nice

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Paris (ORY)

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Roma

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Şarm El Şeyh

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Uralsk

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik

 

Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Kutaisi-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Ankara-Erbil

 

Antalya-Amman

 

Antalya-Beyrut

 

Antalya-Kişinev

 

Gaziantep-Berlin

 

Gaziantep-Duesseldorf

 

İzmir-Kahire (SPX)

 

Kayseri-Duesseldorf

 

Kayseri-Rotterdam

 

Konya-Kopenhag

 

Samsun-Duesseldorf

 

Trabzon-Duesseldorf

 

Bakü-Antalya

 

Tiflis-Antalya

31€+VERGİLERLE 7
Anadolu Ajansı

31€+VERGİLERLE

İstanbul Sabiha Gökçen-Atyrau

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Beyrut

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Şarja

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis

 

Aktau-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Amman-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Brüksel-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Budapeşte-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Cezayir-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Kişinev-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Maskat-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Mitiga-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Uralsk-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Ankara-Bakü

 

Antalya-Tiflis

 

Kişinev-Antalya

41€+VERGİLERLE 8
Anadolu Ajansı

41€+VERGİLERLE

İstanbul Sabiha Gökçen-Halep-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bağdat

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Çimkent

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Maskat

 

Aktöbe-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Atyrau-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Erbil-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Antalya-Bakü

 

Antalya-Çimkent

 

Antalya-Moskova

 

İzmir-Moskova

 

Almati-Antalya

51€+VERGİLERLE 9
Anadolu Ajansı

51€+VERGİLERLE

Antalya-Bişkek-Antalya

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Erbil

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Moskova

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Nursultan

 

Almati-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Bağdat-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Doha-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Antalya-Almati

 

Antalya-St. Petersburg

 

Moskova-Antalya

 

Moskova-İzmir

61€+VERGİLER 10
Anadolu Ajansı

61€+VERGİLER

İstanbul Sabiha Gökçen-St. Petersburg-İstanbul Sabiha Gökçen

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Almati

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Bişkek

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Doha

 

Çimkent-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Karaçi-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Moskova-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Nursultan -İstanbul Sabiha Gökçen

 

Antalya-Nursultan

 

Çimkent-Antalya

62€+VERGİLER 11
Anadolu Ajansı

62€+VERGİLER

Bişkek-İstanbul Sabiha Gökçen

 

71€+VERGİLERLE

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Oş-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Kazablanka-İstanbul Sabiha Gökçen

 

Nursultan -Antalya

 

St. Petersburg-Antalya

 

81€+VERGİLERLE

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Amman

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Kazablanka

 

91€+VERGİLER

 

İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi