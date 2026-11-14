Yurt dışına bin liranın altında uçak bileti kampanyası. Yarın son gün
14.11.2026 11:05
Son Güncelleme: 14.11.2026 11:38
Pegasus, 200 bin koltukla sınırlı yurt dışı uçak bileti kampanyasını başlattı. Bilet fiyatları 11 eurodan başlarken yarın kampanyanın son günü.
Pegasus yurt dışı uçuşlarda indirimli uçak bileti satışlarına başladı.
Dün başlayan kampanya yarın sona erecek. Bu iki günde alınan biletlerle 1 Aralık 2026 – 27 Mart 2027 uçuş tarihli yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 11 Euro + vergilerden (yaklaşık 614 lira) başlayan fiyatlarla satışta çıktı.
Kampanya sadece Pegasus'un mobil uygulamasından alınan biletlerde geçerli.
İşte kampanyanın geçerli olduğu hatlar...
11€+VERGİLERLE
İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Ljubljana-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Marsa Alam-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Münih-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Podgorica-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zagreb-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen
İzmir-Lizbon-İzmir
İzmir-Londra (STN)-İzmir
İzmir-Podgorica-İzmir
İzmir-Şarm El Şeyh-İzmir
İzmir-Üsküp-İzmir
İzmir-Varşova-İzmir
Ankara-Amman-Ankara
Ankara-Berlin-Ankara
Ankara-Duesseldorf-Ankara
Ankara-Frankfurt-Ankara
Ankara-Hamburg-Ankara
Ankara-Kopenhag-Ankara
Ankara-Köln-Ankara
Ankara-Lizbon-Ankara
Ankara-Londra (STN)-Ankara
Ankara-Podgorica-Ankara
Ankara-Şarm El Şeyh-Ankara
Ankara-Stuttgart-Ankara
Ankara-Varşova-Ankara
Ankara-Viyana-Ankara
Antalya-Varşova-Antalya
Çukurova-Berlin-Çukurova
Çukurova-Duesseldorf-Çukurova
Çukurova-Köln-Çukurova
Diyarbakır-Köln-Diyarbakır
Elazığ-Köln-Elazığ
Gaziantep-Köln-Gaziantep
Kayseri-Köln-Kayseri
Ankara-Krakow
Antalya-Krakow
Amman-Antalya
Bakü-Ankara
Berlin-Gaziantep
Beyrut-Antalya
Duesseldorf-Gaziantep
Duesseldorf-Kayseri
Duesseldorf-Samsun
Duesseldorf-Trabzon
Erbil-Ankara
Kahire (SPX)-İzmir
Kopenhag-Konya
Rotterdam-Kayseri
İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel
İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi
İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt
İstanbul Sabiha Gökçen-Mitiga
İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya
İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran
Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen
Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen
Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen
Edinburgh-İstanbul Sabiha Gökçen
Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen
Hurgada-İstanbul Sabiha Gökçen
İskenderiye-İstanbul Sabiha Gökçen
Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen
Londra (LGW)-İstanbul Sabiha Gökçen
Londra (STN)-İstanbul Sabiha Gökçen
Luksor-İstanbul Sabiha Gökçen
Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen
Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen
Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen
Nice-İstanbul Sabiha Gökçen
Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen
Paris (ORY)-İstanbul Sabiha Gökçen
Roma-İstanbul Sabiha Gökçen
Şarm El Şeyh-İstanbul Sabiha Gökçen
Şarja-İstanbul Sabiha Gökçen
Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen
Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen
15€+VERGİLERLE
İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham
İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol
İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburgh
İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (LGW)
İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester
İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (STN)
Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen
Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen
Krakow-Ankara
Krakow-Antalya
21€+VERGİLERLE
İstanbul Sabiha Gökçen-Abu Dabi-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Alicante-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bilbao-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Helsinki-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Madrid-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Sevilla-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Süleymaniye-İstanbul Sabiha Gökçen
İzmir-Barcelona-İzmir
İzmir-Madrid-İzmir
Ankara-Bağdat-Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau
İstanbul Sabiha Gökçen-Aktöbe
İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte
İstanbul Sabiha Gökçen-Cezayir
İstanbul Sabiha Gökçen-Hurgada
İstanbul Sabiha Gökçen-İskenderiye
İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev
İstanbul Sabiha Gökçen-Luksor
İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon
İstanbul Sabiha Gökçen-Marsilya
İstanbul Sabiha Gökçen-Nice
İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo
İstanbul Sabiha Gökçen-Paris (ORY)
İstanbul Sabiha Gökçen-Roma
İstanbul Sabiha Gökçen-Şarm El Şeyh
İstanbul Sabiha Gökçen-Uralsk
İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik
Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen
Kutaisi-İstanbul Sabiha Gökçen
Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Erbil
Antalya-Amman
Antalya-Beyrut
Antalya-Kişinev
Gaziantep-Berlin
Gaziantep-Duesseldorf
İzmir-Kahire (SPX)
Kayseri-Duesseldorf
Kayseri-Rotterdam
Konya-Kopenhag
Samsun-Duesseldorf
Trabzon-Duesseldorf
Bakü-Antalya
Tiflis-Antalya
31€+VERGİLERLE
İstanbul Sabiha Gökçen-Atyrau
İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü
İstanbul Sabiha Gökçen-Beyrut
İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan
İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)
İstanbul Sabiha Gökçen-Şarja
İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis
Aktau-İstanbul Sabiha Gökçen
Amman-İstanbul Sabiha Gökçen
Brüksel-İstanbul Sabiha Gökçen
Budapeşte-İstanbul Sabiha Gökçen
Cezayir-İstanbul Sabiha Gökçen
Kişinev-İstanbul Sabiha Gökçen
Maskat-İstanbul Sabiha Gökçen
Mitiga-İstanbul Sabiha Gökçen
Uralsk-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Bakü
Antalya-Tiflis
Kişinev-Antalya
41€+VERGİLERLE
İstanbul Sabiha Gökçen-Halep-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bağdat
İstanbul Sabiha Gökçen-Çimkent
İstanbul Sabiha Gökçen-Maskat
Aktöbe-İstanbul Sabiha Gökçen
Atyrau-İstanbul Sabiha Gökçen
Erbil-İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya-Bakü
Antalya-Çimkent
Antalya-Moskova
İzmir-Moskova
Almati-Antalya
51€+VERGİLERLE
Antalya-Bişkek-Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen-Erbil
İstanbul Sabiha Gökçen-Moskova
İstanbul Sabiha Gökçen-Nursultan
Almati-İstanbul Sabiha Gökçen
Bağdat-İstanbul Sabiha Gökçen
Doha-İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya-Almati
Antalya-St. Petersburg
Moskova-Antalya
Moskova-İzmir
61€+VERGİLER
İstanbul Sabiha Gökçen-St. Petersburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Almati
İstanbul Sabiha Gökçen-Bişkek
İstanbul Sabiha Gökçen-Doha
Çimkent-İstanbul Sabiha Gökçen
Karaçi-İstanbul Sabiha Gökçen
Moskova-İstanbul Sabiha Gökçen
Nursultan -İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya-Nursultan
Çimkent-Antalya
62€+VERGİLER
Bişkek-İstanbul Sabiha Gökçen
71€+VERGİLERLE
İstanbul Sabiha Gökçen-Oş-İstanbul Sabiha Gökçen
Kazablanka-İstanbul Sabiha Gökçen
Nursultan -Antalya
St. Petersburg-Antalya
81€+VERGİLERLE
İstanbul Sabiha Gökçen-Amman
İstanbul Sabiha Gökçen-Kazablanka
91€+VERGİLER
İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi