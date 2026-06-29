Yüzde 20 indirim var, hemen kontrol edin

İstanbul'da bir otomobilin 8'inci yani uzun süredir hasarsızlığı bulunan basamağında trafik sigortası primi 9 bin 210 lirayken aynı şartlarda engelli indirimiyle 7 bin 368 liraya düşüyor. Yeni alınan bir araca uygulanan 4'üncü basamak primi 18 bin 421 lirayken engelli aracında bu prim 14 bin 737 liraya düşüyor. En riskli kategorisinde bulunanlar için uygulanan 0'ıbncı basamakta prim 55 bin 262 lirayken engelli aracında bu tutar 33 bin 249 lira oluyor.