Yüzde 20 indirim var, hemen kontrol edin
29.06.2026 09:04
Trafik sigortasında engelli vatandaşlara ilişkin yüzde 20'ye varan indirim yapılıyor. Bazı araç sahipleri bu indirimden bilgi sahibi değil ve sigorta acenteleri de indirimi aktifleştirmiyor.
Türkiye'de trafikte bulunan milyonlarca engelli otomobilinde trafik sigortasında yüzde 20'ye varan indirimler gerçekleştiriliyor.
Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana devreye giren uygulamadan yararlanmak isteyenler bu durumu trafik sigortası yaptırılırken acentelerine bildirmeleri gerekiyor.
Sigorta acentelerine yapılan bildirim neticesinde yüzde 20'ye varan indirimler uygulanıyor.
NE KADAR OLUYOR?
İstanbul'da bir otomobilin 8'inci yani uzun süredir hasarsızlığı bulunan basamağında trafik sigortası primi 9 bin 210 lirayken aynı şartlarda engelli indirimiyle 7 bin 368 liraya düşüyor. Yeni alınan bir araca uygulanan 4'üncü basamak primi 18 bin 421 lirayken engelli aracında bu prim 14 bin 737 liraya düşüyor. En riskli kategorisinde bulunanlar için uygulanan 0'ıbncı basamakta prim 55 bin 262 lirayken engelli aracında bu tutar 33 bin 249 lira oluyor.
İNDİRİM AVANTAJINI KULLANIN
Engelli vatandaşlara yönelik olarak araçlarda Özel Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmıyor. Buna ek olarak trafik sigortalarında da yüzde 20 indirim yapılıyor.
İNDİRİM YAPMAYAN ŞİRKETLERİ ŞİKAYET EDİN
Engelli indirimini trafik sigortasına uygulamayan şirket ve acenteleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na şikayet edebilirsiniz.