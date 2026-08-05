Yüzde 375 yükselmişti. 50 yıllık Türk şirketi Dubaililere satılıyor
05.08.2026 07:30
Borsa İstanbul'da uzun yıllardır işlem gören Kervansaray Yatırım Holding'in çoğunluk hissesi Dubaili enerji, tarım şirketine satılıyor.
1976 yılında kurulan Kervansaray Yatırım Holding satılıyor. Şirkette yüzde 62,06 oranında paya sahip olan Zeynep Tümer, paylarını Oasis Prime - FZCO'ya satmaya karar verdi.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 365 milyon 207 bin 860 adet paya sahip olan Zeynep Tümer'in paylarının kısmen ya da tamamen devrine yönelik olarak Oasis Prime - FZCO ile görüşmelere başlandığı belirtildi.
ŞİRKET KISA SÜREDE HIZLI YÜKSELDİ
Şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görüyor ve Şubat 2026'da 2 lira seviyelerinde olan hisse dünkü kapanışta yüzde 9,29 oranında primle 9,50 lira seviyesinden kapandı. Başka bir deyişle yaklaşık 6 ayda şirketin hissesi yüzde 375 yükselmiş oldu.
OASIS PRIME - FZCO NE İŞ YAPIYOR?
Oasis Prime, sürdürülebilirlik ve inovasyon ilkeleriyle hareket eden, tarım ve enerji sektörlerinde öncü bir marka olduğunu iddia ediyor. Şirketin merkezi Dubai'de bulunuyor.