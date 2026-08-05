Yüzde 375 yükselmişti. 50 yıllık Türk şirketi Dubaililere satılıyor

1976 yılında kurulan Kervansaray Yatırım Holding satılıyor. Şirkette yüzde 62,06 oranında paya sahip olan Zeynep Tümer, paylarını Oasis Prime - FZCO'ya satmaya karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 365 milyon 207 bin 860 adet paya sahip olan Zeynep Tümer'in paylarının kısmen ya da tamamen devrine yönelik olarak Oasis Prime - FZCO ile görüşmelere başlandığı belirtildi.