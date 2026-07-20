Yüzde 9 bin 900 büyüyüp iflas etmişti. Tanju Akdoğan’ın şirketi için son hamle

Osmaniye İcra Dairesi, müflis T Akdoğan Trans Lojistik şirketinden alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanların bir ay içerisinde, iflas dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (Senet, defter, hülasası vesairenin) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri istedi.

Ayrıca icra dairesi, Tanju Akdoğan'a borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmelerini, aksi halde İcra ve İflas Kanunu'nun 336'ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceğini belirtti.

İcra dairesi, T Akdoğan Trans Lojistik'in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacaklarını bildirdi.