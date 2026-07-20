Yüzde 9 bin 900 büyüyüp iflas etmişti. Tanju Akdoğan’ın şirketi için son hamle
20.07.2026 14:50
Sermayesini kısa sürede 50 milyon TL’ye çıkaran ancak geçtiğimiz mayıs ayında iflas eden şirket için icra dairesinden alacaklılara ve borçlulara hayati uyarı geldi.
Geçtiğimiz mayıs ayında iflas eden T Akdoğan Trans Lojistik şirketi için mahkeme yeni karar aldı. Ateş çıkaran, modifiyeli TIR'larıyla meşhur olan Tanju Akdoğan'ın şirketi için son hamleler yapılmaya başlandı.
HIZLI BÜYÜDÜ, İFLAS ETTİ
Kuruluşundan kısa bir süre sonra 500 bin lira olan sermayesini 10 milyon liraya çıkarma kararı alan şirket, hemen ardından yeni sermaye artırımı kararı alarak sermayesini 50 milyon liraya çıkardı. Böylece kuruluşundan sonra kısa sürede şirket sermayesini yüzde 9 bin 900 artırmış oldu.
İCRA DAİRESİ BORÇLU VE ALACAKLILARI GÖRMEK İSTİYOR
Osmaniye İcra Dairesi, müflis T Akdoğan Trans Lojistik şirketinden alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanların bir ay içerisinde, iflas dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (Senet, defter, hülasası vesairenin) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri istedi.
Ayrıca icra dairesi, Tanju Akdoğan'a borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmelerini, aksi halde İcra ve İflas Kanunu'nun 336'ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceğini belirtti.
İcra dairesi, T Akdoğan Trans Lojistik'in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacaklarını bildirdi.