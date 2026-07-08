Zamlı maaş farkı ödeme tarihi 2026: Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri haziran ayı verisinin 0,99 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 17,76 oldu.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri haziran ayında yüzde 17,76 zammı hak etmiş oldu.

Yapılacak bu zam Temmuz 2026'daki maaşlara yansıyacağı için 6 ayın toplamı birikimli olarak hesaplanacak. Böylelikle emekliler temmuz ayı maaş döneminde zamlı maaşlarına kavuşacak.