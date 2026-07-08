Zamlı maaş farkı ödeme tarihi 2026: Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
08.07.2026 13:21
Zamlı maaşların ve maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağı, 6 aylık enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerin gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklinin 2026 temmuz-aralık dönemi zam tutarları belirlendi. Zamlı maaşların belli olmasıyla birlikte ise gözler 14 günlük maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, zamlı maaşlar ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2026 temmuz ayı memur ve emekli maaşı ödeme takvimi.
2026 memur ve emekli maaş farkları, temmuz ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından merak ediliyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte memurlara yüzde 13,52, emeklilere ise yüzde 17,76 oranında zam yapılacak. Zamlı maaşlarını ve maaş farklarını alacakları günü bekleyen memur ve emekliler ise ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, zamlı maaşlar ve maaş farkları ne zaman yatacak?
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 15 Temmuz'da yüzde 7 de toplu sözleşme zammı ile birlikte toplamda yüzde 13,52 zam uygulanacak. Böylelikle memur ve emekliler 2026 yılının ilk yarısı için maaş zamlarını hak etmiş olacak.
Ocak 2026 enflasyon farkları 23 Ocak 2026 tarihinde hesaplara geçmişti. Yeni oluşacak yüzde 6 civarındaki enflasyon farkı da Temmuz ayının ortasından itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.
Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2026 yılının ikinci zammını alacak.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı haziran ayı itibarıyla yüzde 6,09 olarak oluştu.
Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 6,09 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 13,52 kümülatif zam meydana gelecek.
EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri haziran ayı verisinin 0,99 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 17,76 oldu.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri haziran ayında yüzde 17,76 zammı hak etmiş oldu.
Yapılacak bu zam Temmuz 2026'daki maaşlara yansıyacağı için 6 ayın toplamı birikimli olarak hesaplanacak. Böylelikle emekliler temmuz ayı maaş döneminde zamlı maaşlarına kavuşacak.