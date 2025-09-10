GameStop gelirlerini artırdı

GameStop, ikinci çeyrekte gelirlerinde yaklaşık yüzde 22'lik bir artış kaydederek işini canlandırma çabalarının karşılığını almaya başladığını gösterdi. Bu güçlü performans, şirketin hisselerinin borsa kapanışı sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 3 yükselmesine neden oldu.



Şirketin gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemindeki 798,3 milyon dolardan 972,2 milyon dolara yükseldi. Fiziksel perakendede bir zamanlar baskın bir güç olan GameStop, yıllar içinde dijital satın almalara yavaş geçişi ve Amazon gibi e-ticaret devlerinin yükselişi nedeniyle pazar payının aşındığını görmüştü.



Ancak, şirketin koleksiyon ürünleri işi direnç göstermeye devam etti ve popüler kültür odaklı güçlü bir pazarlama stratejisi sayesinde ikinci çeyrekte gelirleri yüzde 63 oranında artarak farklı bir tüketici tabanını kendine çekti.