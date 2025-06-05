Gandhi'nin portresi satışa çıkıyor

Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin 1931 yılında İngiltere'de çizilen nadir bir yağlıboya portresi önümüzdeki ay Londra'da açık artırmaya çıkarılacak.



Gandhi, Hindistan'daki İngiliz yönetimine karşı şiddet içermeyen bir direniş hareketine önderlik etti ve öğretileri milyonlara ilham verdi. Çoğu Hintli ona “ulusun babası” olarak saygı duyuyor.



Yıllar boyunca, onun birçok resmi, çizimi ve eskizi dünya çapında dolaşıma girmişti.



Müzayede evi Bonhams, İngiliz sanatçı Clare Leighton tarafından yapılan tablonun “Gandhi'nin gerçekten oturduğu tek yağlı boya portre olduğunun düşünüldüğünü” söylüyor.



1931 YILINDA YAPILMIŞTI



BBC'nin haberine göre, Portre, Gandhi'nin 1931 yılında Hindistan için anayasal reformları tartışmak ve kendi kendini yönetme taleplerini ele almak üzere düzenlenen ikinci Yuvarlak Masa konferansı için Londra'ya gittiğinde yapılmıştı.



Temmuz ayının ikinci haftasında Bonhams'da açık arttırmaya sunulacak.



Sanatçının büyük yeğeni Caspar Leighton "Bu eşsiz tarihi ve kültürel öneme sahip bir tablo. İster Hindistan'da ister başka bir yerde olsun, daha yaygın bir şekilde görülmesi ve takdir edilmesi harika olur." dedi.



Bonhams'a göre, Clare Leighton "Ofisine kabul edilen çok az sayıdaki sanatçıdan biriydi ve birçok kez onun benzerini çizmek ve boyamak için birlikte oturma fırsatı verildi." ifadesi kullanıldı.



Eserler sanatçının 1989'da ABD'de ölümüne kadar koleksiyonunda kaldı ve daha sonra ailesine geçti.



Hindistan'ın bağımsızlık hareketinin güçlü bir destekçisi olan ortağı ve İngiliz siyasi gazeteci Henry Noel Brailsford aracılığıyla Gandhi ile tanıştı.