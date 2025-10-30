Garanti Bankası bilançosunu açıkladı, karını artırdı

Şirket yılın ilk 9 ayında konsolide bazda 83 milyar 418 milyon 240 bin lira kar etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde karı 66 milyar 271 milyon 669 bin olmuştu.

Banka karını böylece yüzde 24 oranında artırmış oldu.

Garanti Bankası, üçünçü çeyrekte 30,4 milyar lira kar etti, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 22 milyar lira seviyesindeydi. Banka, 2025 tahminlerini revize etti.

