Garanti BBVA 1.6 milyar liralık alacağını sattı. Bankaya borcu olanları ilgilendiriyor

Garanti Bankası, tahsili gecikmiş alacaklarını üç ayrı portföy halinde, toplam 272 milyon TL bedele sattı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamaya göre 20 Ekim 2025 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 544 milyon 149 bin 217 lira olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 91 milyon liraya Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 21 Ekim 2025 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 545 milyon 126 bin 430 lira olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 91 milyon liraya Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'ye, 22 Ekim 2025 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 546 milyon 748 bin 645 lira olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 90 milyon liraya Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye olmak üzere üç ayrı portföy halinde toplam 272 milyon lira bedelle satıldı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Varlık yönetim şirketleri borçlu kişilerden paraları tahsil etmeye çalışacak. Ödeme kabiliyeti olmadığı için satılan borçların tahsili uzun sürse de anlaşma yoluyla bir kısmı tahsil ediliyor. Garanti BBVA'ya borcu olup ödemeyen kişilere yakın zamanda varlık yönetim şirketlerinin avukatları ulaşarak tahsilat için tekliflerde bulunması bekleniyor.