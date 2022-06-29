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Garanti BBVA enflasyon muhasebesine geçiyor

BBVA, Garanti'de enflasyon muhasebesi uygulanacağını açıkladı. BBVA, kendi hisselerine yönelik hisse geri alım programının azami 1 milyar euroluk son aşamasına da 1 Temmuz'da başlanacağını belirtti.

Haberler - NTV Haber 29.06.2022 - 10:44

Garanti BBVA enflasyon muhasebesine geçiyor

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BBVA, yaptığı açıklamada Türkiye'deki iştirakı Garanti'de 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere UMS 29 muhasebe kuralları doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulanacağını açıkladı.

BBVA bu adımın etkilerinin sermaye ölçütlerine olumlu, karlılığa negatif olacağını bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre bu kararla bankanın CET1 rasyosuna yaklaşık 19 baz puan pozitif, grup karlılığına ise 324 milyon euro negatif etki bekleniyor.

BBVA, kendi hisselerine yönelik hisse geri alım programının azami 1 milyar euroluk son aşamasına 1 Temmuz'da başlıyor.

bu programla birlikte toplamda sermayenin yüzde 10’una tekabül eden azami 3,5 milyar euroluk hisse geri alımı yapmış olacak.

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