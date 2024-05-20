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Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ: Kredi kartlarına önlem alınmalı

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, kredi kartlarına sınırlama getirilmesi gerektiğini söyledi. Baştuğ, "Tüketimin sakinleşmesi için kredi kartlarına ilişkin adım atılması gerekiyor." dedi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ: Kredi kartlarına önlem alınmalı
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Hafta sonu Adana'da bir etkinlikte konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Geçen yıl krediler yüzde 50 artarken, kredi kartlarında bunun üç katına varan artışlar olduğuna dikkat çekti.

Baştuğ, faizlerinin çok düşük kaldığını ve herkesin bu kanala yüklendiğini söyledi. Kredi kartlarındaki büyümenin önüne geçecek bir şeylerin yapılması gerektiğini belirten Baştuğ, "Geçen yılın büyümesi tüketimden geldi. Çılgınca bir tüketim yapıldı. Bunun baskılanması, düşmesi lazım. Ülke olarak tüketimle ilgili olarak sakinleşmemiz lazım, daha az tüketmemiz ve büyümeyi başka kaynaklardan elde etmemiz lazım." dedi.

Baştuğ, "Enflasyon sarmalından kalıcı olarak çıkmamız için önümüzdeki yıl da aynı kararlılığın sürmesi ve yapısal reformlarla programın desteklenmesi kritik önemde olacak." ifadelerini kullandı.

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