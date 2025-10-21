Garanti BBVA tahsil edemedi... Borçlar varlık yönetime satıldı
Garanti BBVA, tahsil edemediği kredileri ve kredi kartı borçlarını sattı.
Garanti Bankası, 38 milyon TL bedelli tahsili gecikmiş alacak satışı gerçekleştirdi. Tahsil kabiliyeti kalmayan borçlar Galata Varlık Yönetim'e geçti.
Bankadan yapılan KAP açıklaması şöyle:
Garanti Bankası, 01 Ekim itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 249.638.594,72 TL olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 38.000.000,00-TL'ye Galata Varlık Yönetim A.Ş.'ye sattı.
- Etiketler :
- Tahsili Gecikmiş Alacak
- Garanti Bbva
- Kredi