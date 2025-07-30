Gayrimenkul sertifikasının kodu belli oldu

Emlak Konut güvencesiyle İstanbul’un Başakşehir ilçesinde hayata geçirilecek Damla Kent projesi, “Gayrimenkul Sertifikası” modeliyle halka arz ediliyor. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul’da yapılacak talep toplama için Gayrimenkul Sertifikası’nın işlem kodu “DMLKT” olarak belirlendi. Yatırımcıların, Gayrimenkul Sertifikası’nı yatırım hesapları üzerinden nasıl alacakları adım adım anlatıldı. Bu yatırım modeli ile yatırımcılara küçük birikimlerle Damla Kent Projesi’nden ev sahibi olma imkânı sunuyor.

