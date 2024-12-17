Gayrimenkule yeni yatırım aracı geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül, yaptığı açıklamada "gayrimenkule dönüştürülebilir tahvil" için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.



Gönül, çalışmaların Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER ile birlikte yürütüldüğünü dile getirdi.



Gayrimenkul projelerini finanse etmek için tahvil çıkarılacağını ifade eden Gönül, şirketler tarafından sunulacak bu tahvilin daha sonra gayrimenkule dönüştürülebileceğini bildirdi.



Gönül, "Ben gayrimenkulün fiyatını beğenmedim deyip tahvilin size önerilen faizini almanız mümkün." dedi.