Gayrimenkule yeni yatırım aracı geliyor
SPK Başkanı Ömer Gönül, gayrimenkule dönüştürülebilir tahvil için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Borsada yüzde 10'luk işlem marjını değiştirmeyeceklerini belirten Gönül, ikincil kripto düzenlemesi için ocak ayını işaret etti.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül, yaptığı açıklamada "gayrimenkule dönüştürülebilir tahvil" için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.
Gönül, çalışmaların Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER ile birlikte yürütüldüğünü dile getirdi.
Gayrimenkul projelerini finanse etmek için tahvil çıkarılacağını ifade eden Gönül, şirketler tarafından sunulacak bu tahvilin daha sonra gayrimenkule dönüştürülebileceğini bildirdi.
Gönül, "Ben gayrimenkulün fiyatını beğenmedim deyip tahvilin size önerilen faizini almanız mümkün." dedi.
BORSADA YENİ DÜZENLEME OLACAK MI?
Gönül, borsada yüzde 10 olan günlük işlem marjını değiştirmenin ya da borsa robotlarıyla ilgili kısa vadede yeni bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını söyledi.
KRİPTOYA İKİNCİ DÜZENLEME YOLDA
Kripto düzenlemesine ilişkin ise Gönül, "İkincil düzenlemeleri inşallah ocak ayı içerisinde yetiştiriyoruz." şeklinde konuştu.
Düzenleme ile kripto kuruluşlarının nasıl yapılacağı ve kripto yatırımcısının nasıl güvende tutulacağının çerçevesi çizilecek.
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