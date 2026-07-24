Gaz fiyatları alev aldı. Fiyatlar 4 ayın zirvesinde

Avrupa doğalgaz fiyatları Cuma günü 62 Euro'nun üzerine çıkarak dört ayın en yüksek seviyesinde seyretti. Bu artış, Ortadoğu'daki devam eden gerilimler nedeniyle Avrupa'nın LNG arz güvenliğine ilişkin endişelerin yoğunlaşmasıyla gerçekleşti.

ABD, İran'a yönelik 13'üncü gece üst üste saldırılarını gerçekleştirirken, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ve Yemen'deki Husi müttefiklerini Kızıldeniz'deki gemilere yönelik daha fazla saldırı düzenlemeleri halinde "ağır askeri ceza" ile uyardı.

Avrupa doğalgaz fiyatları bu hafta yüzde 8 oranında artarken, Temmuz ayında yüzde 42'den fazla yükseldi.

Basra Körfezi'nden gelen LNG akışının azalması Asyalı alıcılarla rekabeti yoğunlaştırırken, Avrupa genelindeki sıcak hava da soğutma için elektrik talebini artırdı.

Bu faktörler, Avrupa'nın kış öncesinde doğalgaz depolama tesislerini doldurmasını daha da zorlaştırıyor. Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi Equinor, bloğun ısıtma sezonundan önce yüzde 80'lik depolama hedefine ulaşmasının olası olmadığını ve piyasanın soğuk havalar geldiğinde keskin fiyat dalgalanmalarına karşı daha savunmasız kalacağını belirtti.