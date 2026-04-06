Gaz yağı 100 lirayı aştı

Akaryakıt ürünlerinden olan gaz yağının litre fiyatına 10,8 lira zam yapıldı. Geçtiğimiz Cuma günü gelen yüzde 12 zamla gaz yağı Türkiye'de en yüksek 103,54 liraya yükseldi.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ETKİLİ OLUYOR

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarını artıracağını ve Salı gününe kadar süre verdiğini açıklamasıyla birlikte petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması da dünya petrol tedarik zinciri üzerinde olumsuz etki yaratıyor.

GAZ YAĞI NEDİR?

Gaz yağı (kerosen), ham petrolün damıtılmasıyla elde edilen, şeffaf, yanıcı ve düşük viskoziteli bir hidrokarbon sıvı olarak satılıyor. Eskiden aydınlatma (gaz lambası) ve ısınma için kullanılan bu yakıt, günümüzde jet motorları, traktörler ve endüstriyel çözücü olarak yaygın şekilde kullanılıyor.