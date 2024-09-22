Gaziantep'te havalar serinledi, balık satışları arttı

Denizlerde 20 gün önce başlayan balık avı sezonunda Karadeniz'de ve Ege'de balıkçıların ağlarına takılan çeşit çeşit balıklar Gaziantep 'te balıkçı esnafının tezgahlarını süsledi. Balık avı sezonunun 1 Eylül'de başlamasının ardından Karadeniz'den ve Ege'den getirilen çeşit çeşit balıklar tezgahlardaki yerini alıyor. Son günlerde bol miktarda palamutun yanı sıra az da olsa ağlara takılan hamsileri tezgaha koyan esnafın, sezon yeni başlamasına rağmen satışlardan memnun kaldığı görüldü. Tezgahlardaki balık çeşitlerinin fiyatları 150 liradan başlarken çeşidine ve kalitesine göre fiyatlar daha da yükseliyor. Sezonun açılmasıyla birlikte Gaziantep'teki Balık Hali'nde tezgahları süsleyen balıkta bu yıl fiyatların geçen yıla göre daha düşük olması bekleniyor.

"VERİMLİ BİR SEZON OLACAK"

Satışlardan memnun olduklarını söyleyen esnaf, havaların soğuması ve yağmurun yağmasıyla birlikte bu yıl daha da verimli bir sezon olacağını düşünüyor.



Türkiye'nin balık üretimi ve tüketiminde ön sıralarda yer alan Gaziantep'te balık fiyatları da geçtiğimiz aya göre yarı yarıya düştü.



Havaların serinlemesiyle balığa olan talebin artmaya başladığına dikkat çeken esnaf, sofralarda kırmızı et ile yapılan yemeklerin yerini mevsim balıkları olan sardalye, palamut, istavrit ve hamsinin aldığını belirtiyor.



Havaların soğumasıyla birlikte çeşitliliğin artacağını ve fiyatların daha da düşeceğini ifade eden esnaf, kasım ayının sonlarına doğru balık bolluğunun artacağını da vurguluyor.