Gazprom, Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatında rekor kırdı

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada, 7 Aralık'ta Çin'e sözleşme yükümlülüklerinden yüzde 16,1 daha fazla doğalgaz sevk edildiği kaydedildi.



Böylelikle, Sibirya'nın Gücü üzerinden sevkiyatta günlük rekorun kırıldığına işaret edilen açıklamada, sevkiyatın Gazprom ile Çinli CNPC arasındaki uzun vadeli doğalgaz sözleşmesi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, söz konusu sevkiyata ilişkin hacim bilgisi paylaşılmadı.



Avrupa'daki çok sayıda ülke, Rus gazı alımını tümüyle durdururken, bazı ülkeler de alım miktarlarını azaltmıştı.



Gazprom'un doğalgaz ihracatı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,5, üretimi ise yüzde 19,4 gerilemişti.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin