Gazprom, doğalgaz satışında ruble ödemeleri konusunda alıcıları bilgilendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı alıcıların 1 Nisan'dan itibaren Rus doğalgazını ruble olarak ödemesi gerektiğini belirten bir kararnameyi imzaladığını duyurmuştu. Bunun üzerine Rud enerji şirketi Gazprom'dan da açıklama geldi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da yürürlüğe giren yeni yasaya göre bugünden itibaren tüm sevkiyatlarda ödemelerin ruble ile alınacağı belirtildi.



Açıklamada, "Gazprom, bir Rus şirketi olarak koşulsuz Rus yasalarına uymaktadır. Rus rublesi cinsinden ödemelere yönelik yeni prosedüre ilişkin bildirimler, resmi olarak muhataplarımıza gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Kararnameye göre, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açması ve ödemeleri bu bankaya yapması gerekiyor.

