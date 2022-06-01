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Gazprom, Shell Energy Europe ve Orsted'e gazı kesiyor

Rus enerji şirketi Gazprom, Shell Energy Europe ve Danimarkalı Orsted şirketine doğalgaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.06.2022 - 10:27

Gazprom, Shell Energy Europe ve Orsted'e gazı kesiyor

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Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Shell Energy Europe'un ve Danimarka merkezli Orsted'in, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadıkları belirtildi.

Rus gazı için ödemelerin 1 Nisan itibarıyla rubleyle yapılması şartına işaret edilen açıklamada, söz konusu ödemeyi yapmayan Shell Energy Europe ve Orsted'e doğalgaz sevkiyatının bugünden itibaren tümüyle durdurulduğu kaydedildi.

Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya ve Hollanda'ya doğalgaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

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