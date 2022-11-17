Gazprom'a 300 milyon eurodan fazla ödeme yapılacak

Rus enerji şirketi Gazprom Export'tan yapılan yazılı açıklamada, Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü'nün 14 Kasım'da Gazprom Export ile Gasum arasındaki doğalgaz ticaretindeki uyuşmazlığa ilişkin karar aldığı belirtildi.



Gasum'un gaz sözleşmelerindeki "al ya da öde" hükümlerine uymadığına yönelik karar alındığına işaret edilen açıklamada, şirketin bu nedenle Gazprom'a 300 milyon eurodan fazla ödeme yapması yönünde karar verildiği kaydedildi.



Gasum'dan dün yapılan açıklamada, tahkim mahkemesinin, şirketin Gazprom'a gaz sevkiyatları için ruble ile ödeme yapmak zorunda olmadığı hükmüne vardığını bildirilmişti.



Gazprom, 21 Mayıs'ta, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadığı gerekçesiyle Gasum'a gaz sevkiyatını durdurmuştu.



Gasum da söz konusu karar nedeniyle Gazprom aleyhine tahkim süreci başlatmıştı.

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