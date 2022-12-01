Gazprom'un doğalgaz ihracatı ve üretimi düşüyor

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın 11 ayındaki doğalgaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4 azalışla 376,9 milyar metreküpe düştü.



Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğalgaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,5 azalarak 95,2 milyar metreküp oldu.



Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yönelik gaz sevkiyatlarının artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, sevkiyatların, sözleşme yükümlülüklerinin de üzerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

GERİLEMEDE AVRUPA VE İNGİLTERE ANA PAYA SAHİP



Açıklamada, Avrupa ülkelerinin 14 Kasım itibarıyla yer altı doğalgaz depolama tesislerindeki gazı kullanmaya başladığı belirtildi.



Küresel doğalgaz talebinin yılın 11 ayında 55 milyar metreküpten fazla düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin 50 milyar metreküple gerilemede ana paya sahip olduğu ifade edildi.