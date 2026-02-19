Gazze için toplanan yardım paralarını JP Morgan mı kontrol edecek?

Yaklaşık iki düzine ülke, Gazze'nin yeniden inşası için milyarlarca dolar toplamayı amaçlayan, ABD öncülüğündeki tartışmalı yeni kuruluşa katılmayı kabul etti. Bu ülkelerin aktaracağı paraların JPMorgan'da toplanması planlanıyor.

Görüşmelere yakın kaynaklara göre, JPMorgan Chase, Donald Trump'ın BM'ye rakip olarak konumlandırmaya çalıştığı, Gazze'nin yeniden inşasından sorumlu ABD liderliğindeki kurum olan Barış Kurulu'na bankacılık hizmetleri sağlamak için görüşmeler yürütüyor.

FT 'nin haberine göre, Barış Kurulu, başlangıçta Trump'ın iki yıllık savaşın ardından Gazze için yeni bir yönetim çerçevesi oluşturma çabalarının bir parçası olarak tasarlandı.

Ancak ABD Başkanı, bu kuruluşu giderek BM'ye alternatif olarak sunmaya çalışıyor ve bu ay Truth Social'da yazdığı bir yazıda, kurulun kurucu üyelerinin Filistin yerleşim bölgesindeki siviller için bir vizyon ortaya koyduğunu ve "sonuçta Gazze'nin çok ötesinde - DÜNYA BARIŞI" hedeflediklerini belirtti.

JPMorgan, ABD arabuluculuğuyla Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından geçen yılın sonunda BM Güvenlik Konseyi kararıyla desteklenen yeni oluşumla olan etkileşimleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Ancak durumdan haberdar olan iki kişi, bankanın yönetim kuruluna yapılan ödemelerin kolaylaştırılması gibi hizmetler sunmayı görüştüğünü söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın geçen ay şirkete ve CEO Jamie Dimon'a karşı açtığı dava, Trump yönetimi ile 4 trilyon dolardan fazla varlığa sahip en büyük ABD bankası JPMorgan arasındaki ilişkileri karmaşıklaştırdı. Trump, bankanın siyasi nedenlerle banka hesaplarını kapattığını iddia ediyor.

Ancak Dimon, Trump'ın "Önce Amerika" gündemiyle uyumlu politikalar da izledi. Bunlar arasında ABD ulusal güvenliği ve altyapısı için kritik öneme sahip sektörlere 1,5 trilyon dolarlık yatırım yapılmasını ve finansman sağlanmasını kolaylaştırmak da yer alıyor.

Bir yönetim yetkilisi, JPMorgan ile yapılan görüşmeler hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, "Şu anda açıklanacak bir şey yok." dedi, ancak yönetimin "Gazze'ye yardımı mümkün olduğunca verimli ve etkili bir şekilde ulaştırmaya yardımcı olabilecek tüm seçenekleri araştırdığını" ekledi.

ÜLKELER PARA AKTARACAK

Şu ana kadar yaklaşık iki düzine ülke, Trump'ın başkanlığını yapacağı ve üye devletlerin katkılarıyla finanse edilecek olan Barış Kurulu'na katılmayı kabul etti. İlk yıl içinde en az 1 milyar dolar taahhüt eden ülkelere, standart üç yıllık üyelik yerine kalıcı üyelik verilecek.

Üye devletlerden oluşacak olan yönetim kurulunun en üst düzeyinin altında, Trump, Jared Kushner ve Steve Witkoff gibi önemli yardımcıların yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve eski Bulgaristan Savunma Bakanı ve BM Özel Temsilcisi olan ve aynı zamanda Gazze Yüksek Temsilcisi olarak atanan Nickolay Mladenov'u da içeren bir yürütme kurulu oluşturdu.

Barış Kurulu'nun tüzüğüne göre, yürütme kurulu "bütçelerin, mali hesapların ve ödemelerin bütünlüğünü sağlamak için gerekli veya uygun olan kontrol ve gözetim mekanizmalarının oluşturulmasından" sorumlu olacak.

Filistin'in günlük yönetiminden sorumlu 14 üyeli teknokratlardan oluşan ve yürütme kurulunun altında çalışacak olan Gazze Ulusal Yönetim Komitesi kuruldu.

Barış Kurulu geçen ay Davos'ta tanıtıldı ve bugün Washington'da tekrar toplanması bekleniyor.

5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA PARA SÖZÜ VERİLDİ

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın toplantıda "üye devletlerin Gazze'deki insani yardım ve yeniden yapılanma çalışmalarına 5 milyar dolardan fazla kaynak ayırma sözü verdiğini" açıklayacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Münih Güvenlik Konferansı'nda Gazze'ye yönelik fonlama hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Mladenov, "birçok araç" bulunduğunu ve "Gazze'ye yönelik yardımı yönetmek için bir Dünya Bankası güven fonu oluşturulduğunu" ve bunun başlangıçta insani yardım, acil durum iyileştirme ve güvenliğe odaklanacağını söyledi.

30 MİLYAR DOLAR GEREKİYOR

Kushner, geçen ay Davos'ta yaptığı konuşmada, geleceğin kulelerini ve diğer modern altyapıyı içeren görsellerle desteklenen, yeniden inşa edilecek bir "Yeni Gazze" için iddialı bir plan sundu ve bunun yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım gerektireceğini söyledi.