Geçen sene 2 bin 105 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre, geçen yıl 2 bin 105 işçi, hayatını kaybetti.

2025, pandemi döneminden sonra en çok işçi ölümünün yaşandığı yıl oldu. Ölüm nedeninin ilk sırasında trafik kazaları yer aldı. Trafik ve servis kazalarında 466 işçi vefat etti.

İkinci sırada 374 kişi ile ezilme ve göçük geldi. Üçüncü sırada ise 354 işçi ile inşaatlarda yaşanan yüksekten düşmeler yer aldı.

İLK SIRADA SANAYİ VAR

İş kazalarının sektörel dağılımında yüzde 33 ile sanayi ilk sırada. Onu yüzde 25 ile inşaat yüzde 22 ile hizmet takip etti. Ardından yüzde 20 ile tarım geldi.

İLK 3 AYDA 420 CAN KAYBI

İş kazaları 2026'da da can almaya devam ediyor.

Ocakta 146, şubatta 126, martta ise 148 işçi yaşamını yitirdi.