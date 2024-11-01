Geçici kredi kartı puanları Turna.com ile ekonomiye dönüyor

Turna.com üyeleri, önce puan sorgulama işlemi ile puanlarını görüntülüyor, ardından puanlarını Turna.com’a aktararak en uygun seyahat fırsatlarından istediğini seçiyor.



Kredi Kartı Puanını Sorgula, Tatile Bedava Çık



Türkiye’nin hızlı büyüyen seyahat platformu Turna.com, iki basit adımda kart puanlarını seyahat fırsatlarına dönüştürüyor. Kullanıcılar ister websitesi ister mobil uygulama üzerinden “Kart Puanı Aktarma” sayfasına gelerek kart bilgilerini girip anında puan sorgulaması yapabiliyor.



İkinci adımda mevcut puanlarını Turna Puan’a çevirerek nakit yerine kullanabiliyor. Üstelik hiçbir komisyon ödemeden ve ek bir işleme gerek kalmadan.



Geçici Puanlar Bile İki Yıl Güvence Altında

Kredi kartı puan kampanyaları ile geçici olarak verilen puanlar da Turna.com’da nakit puana dönüşüyor ve iki yıl boyunca istenildiği zaman kullanılabiliyor. Yaz aylarında kredi kartı puan kampanasıyla müşterilerine milyonlarca ekstra puan kazandıran Turna.com, her 1 TL’lik kart puanı için 1 Turna Puan’ı kullanıcılarının hesabına yüklüyor.



Turna.com’un tüm üyeleri bu özellikten faydalanabilirken tek bir kullanıcı sınırsız sayıda kart ile tüm puanlarını Turna.com hesabında biriktirerek istediği alışverişi yapabiliyor.



Kredi Kart Puanlarınızı Sorgulamak İçin Tıklayın:

https://www.turna.com/kredi-karti-puanlari